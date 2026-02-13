삼척시, 도계 체육문화센터 준공…체육·문화 복합거점 마련

강원도 삼척시는 생활 SOC 복합화 공모사업에 선정되어 시민의 건강 증진과 생활체육 활성화를 위한 복합공간인 '도계 체육문화센터'를 준공했다.

도계 체육문화센터는 총사업비 137억원을 들여 도계읍 200-1번지 일원에 지하 1층, 지상 2층, 연면적 2996.01㎡, 건축면적 1,737.76㎡ 규모로 건립됐다. 시설 내부에는 다목적홀, 음악실, 마루공간 등 문화공간과 다목적체육관, 다목적실 등 체육공간을 함께 갖춰 시민 누구나 이용할 수 있는 복합 생활공간으로 조성됐다.

아울러 관광정책과에서는 체육문화센터 내 북카페를 힐빙라운지로 조성하는 사업과 내부 공간 일부를 도계 탄광유산 디지털 융복합 통합시스템 및 아카이빙 전시관으로 구축하는 사업을 추진하고 있다. 또한 체육문화센터 이용 편의를 높이기 위해 인근 부설주차장 조성도 함께 추진할 계획이다.

시 관계자는 "도계 체육문화센터는 석탄산업 전환지역 시민의 건강과 여가, 문화를 함께 아우르는 생활밀착형 복합공간"이라며 "앞으로도 생활체육과 문화 기반시설을 지속적으로 확충해 시민 누구나 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있는 도시를 만들어 나가겠다"라고 말했다.

한편 삼척시는 지난 12월 문화체육복합공간인 삼척체육문화센터를 준공했으며, 골프연습장 조성, 반다비체육센터 건립, 유아친화형 국민체육센터 공모 선정 등 다양한 체육 인프라 확충 사업을 추진하며 시민의 건강과 삶의 질을 높이는 '사계절 스포츠 도시'로 도약하고 있다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



