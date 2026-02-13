'올리브영N성수'에 올리브베러 라운지 팝업

웰니스 큐레이팅 플랫폼 '올리브베러' 론칭 기념

다음달 9일까지 올리브영N 성수서 도심 속 '휴식처' 선봬

시식·아로마테라피·스트레칭 등 일상 웰니스 체험 콘텐츠 마련

CJ올리브영이 웰니스 큐레이팅 플랫폼 '올리브베러' 론칭을 기념해 오는 3월 9일까지 '올리브영N 성수' 1층 트렌드 파운틴에서 '뉴 웰니스 라운지' 팝업스토어를 운영한다고 13일 밝혔다.

'뉴 웰니스 라운지'는 최근 확산되고 있는 웰니스 트렌드 속에서 올리브베러가 제안하는 라이프스타일을 보다 직관적으로 소개하기 위해 기획됐다. 올리브영은 이번 팝업을 통해 누구나 쉽고 즐겁게 웰니스를 실천하며 자신만의 건강 루틴을 발견하도록 돕는다는 방침이다.

팝업에서는 먹고·쉬고·움직이는 일상의 흐름 속에서 웰니스를 자연스럽게 경험할 수 있다. 먼저 '잘 먹기(Eat Well)'와 '잘 채우기(Nourish Well)'를 중심으로 하루 세 차례 시간대별 웰니스 제품을 제공한다. 오전에는 올리브오일과 그래놀라, 오후에는 부스트샷, 저녁에는 건강 스낵 등을 통해 일상 속 식습관을 가볍게 돌아볼 수 있도록 했다.

'올리브영N 성수'에 마련된 '뉴 웰리스 라운지' 팝업. CJ올리브영 원본보기 아이콘

섭취로 시작된 루틴은 활동과 휴식으로 이어진다. 오목 두기와 같은 가벼운 놀이는 물론 스트레칭 가이드북·용품 등을 활용해 '잘 움직이기(Fit Well)'와 '잘 가꾸기(Glow Well)'를 경험할 수 있도록 구성했다. 공간 한편에서는 산책과 소셜미디어(SNS)를 연계한 키링 이벤트도 함께 진행한다. '잘 쉬기(Relax Well)'와 '잘 케어하기(Care Well)' 테마에 맞춰 안정을 위한 아로마오일은 물론 리듬감 있는 하우스 음악을 감상할 수 있는 헤드셋도 비치했다. 고민을 적어볼 수 있는 필기구와 가볍게 읽기 좋은 도서로 마음을 정돈하는 시간도 제안한다.

한편, 올리브영은 서울 마포 홍대입구역 3번 출구 인근에서 오는 18일까지 6일간 '올리브베러 럭키보드' 이벤트도 진행한다. 매일 300명을 대상으로 최대 50만 원 상당의 기프트카드가 당첨되는 럭키드로우는 물론 부스트샷 제품 무료 증정 등 풍성한 혜택을 제공한다.

올리브영 관계자는 "'뉴 웰니스 라운지'는 트렌드 발신지인 올리브영N 성수와 웰니스 큐레이팅 플랫폼 올리브베러가 함께 만든 공간이라는 점에서 더욱 의미있는 곳"이라며 "앞으로도 고객들이 웰니스를 경험하고 자신만의 루틴을 발견할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 지속 기획할 것"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



