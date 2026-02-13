동국제강그룹, 포항·인천·당진서 설 명절 나눔 활동

사업장 인근 이웃에 생활지원금과 생필품 전달

동국제강그룹의 동국제강과 동국씨엠이 설 명절을 앞두고 전국 사업장 인근 지역사회를 대상으로 생활지원금과 물품을 전달하며 나눔 활동을 이어갔다.

동국제강 본사 명절맞이 학습지원금 전달식 사진. 동국제강 제공

동국제강은 지난 2일 포항공장을 시작으로 5일 본사, 6일 인천공장, 10일 당진공장까지 순차적으로 지역 저소득층과 독거노인, 아동 등을 위한 명절 지원에 나섰다.

포항공장은 2일 포항시에 지역 소외계층과 소상공인을 위해 포항사랑상품권 100매, 총 1000만원을 전달했다. 같은 날 포항 대송면에는 500만원 상당의 생활지원 물품 150세트를 지원했다.

인천공장은 인근 송현1·2·3동과 화수2동에 거주하는 독거노인과 저소득층을 대상으로 생활지원금 2000만원과 200만원 상당의 명절 선물세트를 전달했다. 아울러 인근 무료급식소와 경로당, 지역아동센터에 사랑의 쌀 200포를 지원했다.

당진공장은 한진1·2리 마을회관에서 약 30가구를 대상으로 현금 750만원과 210만원 상당의 과일세트를 전달하고, 당일 점심 식사를 함께하며 이웃들과 정을 나눴다.

본사는 신당꿈지역아동센터와 연가지역아동센터에 학습지원금 500만원을 전달했으며, 센터 아동들을 위한 치킨과 피자도 함께 준비했다.

동국씨엠은 10일 부산공장 인근 감만종합사회복지관에서 전달식을 열고 감만1·2동 저소득층을 위해 생활지원금 1000만원과 사랑의 쌀 100포를 지원했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>