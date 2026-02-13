에어부산, 인천-홍콩·치앙마이 부정기편 운항 기념 할인 프로모션

2월 28일까지 항공권 특가 판매… 최저 편도 7만9900원부터

에어부산(대표 정병섭)이 인천-홍콩과 인천-치앙마이 부정기편 신규 운항을 기념해 항공권 할인 프로모션을 실시한다.

에어부산은 홍콩 노선을 3월 29일부터, 치앙마이 노선을 4월 29일부터 각각 신규 운항한다. 이를 기념해 2월 13일 오전 11시부터 2월 28일까지 두 노선을 대상으로 항공권 특별 프로모션을 진행한다.

프로모션 항공권은 유류할증료와 공항세를 모두 포함한 편도 총액 기준으로 인천-홍콩 노선 7만9900원, 인천-치앙마이 노선 9만9900원부터 판매된다. 해당 항공권의 탑승 가능 기간은 각 노선의 운항 시작일부터 오는 6월 30일까지다.

이번 프로모션과 함께 항공권 구매 고객에게는 부가서비스 번들 3만원 할인 쿠폰 2매도 제공된다. 항공권 구매와 프로모션 관련 자세한 내용은 에어부산 홈페이지와 모바일 웹·애플리케이션을 통해 확인할 수 있다.

에어부산 관계자는 "수요 변화에 선제적으로 대응하기 위해 부정기편 노선을 지속적으로 발굴하고 있다"며 "이번 프로모션을 통해 보다 합리적인 비용으로 해외여행을 계획해 보시길 바란다"고 말했다.

