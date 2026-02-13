태광산업, 국제 친환경 인증 'ISCC PLUS' 취득

국제 친환경 인증 받아



태광그룹 석유화학·섬유 계열사 태광산업은 13일 석유화학 주요 제품인 고순도 트레프탈산과 아크릴로니트릴에 대해 국제 친환경 인증인 '국제 지속가능성 및 탄소 인증(ISCC PLUS·International Sustainability & Carbon Certification PLUS)를 취득했다고 밝혔다.

ISCC PLUS는 재활용 및 바이오 기반 원료의 지속가능성과 공급망 투명성을 검증하는 국제 인증 제도다. 최근 글로벌 화학·소재 기업들이 공급망 투명성 확보를 위해 도입을 확대하고 있다.

태광산업은 이번 국제 인증 취득을 통해 바이오 및 순환 원료 기반의 생산 체계를 공고히 하고, 친환경 원료를 적용한 제품의 상업 생산 기반을 확보하게 됐다. 태광산업 측은 이를 바탕으로 글로벌 고객사의 강화된 환경·사회·지배구조(ESG) 관리 기준에 보다 선제적이고 적극적인 대응이 가능할 것으로 내다봤다.

태광산업 관계자는 "ISCC PLUS 인증 취득은 친환경 원료 적용 확대와 지속가능한 공급망 관리를 입증하는 중요한 계기"라며 "앞으로도 친환경 소재 중심의 제품 포트폴리오 확대를 통해 사업경쟁력을 지속해서 높여 나갈 계획"이라고 말했다.





