"잠들어 있는 아이코스, 우체국에 반납하세요"

허경준기자

입력2026.02.13 08:20

한국필립모리스, '모두모아 아이코스 기기회수'
'전국 우체국' 통해 기기 반납 가능

"잠들어 있는 아이코스, 우체국에 반납하세요"
한국필립모리스가 기후에너지환경부·우정사업본부·환경재단과 손잡고 사용하지 않는 아이코스 기기를 쉽고 안전하게 반납할 수 있는 '모두모아 아이코스 기기회수 프로그램'을 전국적으로 본격 시행한다.


한국필립모리스는 이번 프로그램은 소비자들이 사용하지 않는 아이코스 기기를 간편하게 반납할 수 있도록 기획했다고 13일 밝혔다.

전국 총괄 우체국 233곳에 비치된 전용 회수 봉투를 수령한 뒤, 사용하지 않는 아이코스 기기를 담아 전국의 우체국 창구를 통해 접수하거나 가까운 우체통에 그대로 넣으면 된다. 총괄 우체국 정보는 우정사업본부 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


수거된 기기는 전문 업체를 통해 분해 공정 및 선별 과정을 거쳐 재사용 가능한 자원은 체계적으로 회수하고 잔여 폐기물은 환경 기준에 따라 안전하게 처리된다. 이를 통해 제품의 순환 활용을 높이고 가능한 범위 내에서 환경적 부담을 줄이는 데 의미가 있다.


소비자 참여를 독려하기 위한 인증 이벤트도 함께 진행된다. 기기 반납 후 QR코드를 통해 참여를 인증하면, 추첨을 통해 소정의 리워드를 제공할 예정이다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

