르노코리아, 3월 출고 앞둔 필랑트 5000대 계약 돌파

르노코리아는 오는 3월 출고를 앞둔 크로스오버 르노 필랑트가 누적 계약 5000대를 돌파했다고 13일 밝혔다.

르노 필랑트는 세단과 SUV의 장점을 결합한 모델이다. '일루미네이티드 시그니처 로장주 로고'가 적용된 디자인과 '퍼스트 클래스 라운지 시트' 기반의 라운지 콘셉트의 실내 공간이 강점이다. 최고 출력 250마력의 하이브리드 파워트레인, 인공지능(AI) 기반 커넥티비티 서비스가 특징이다.

르노 성수에 전시된 르노 필랑트. 르노코리아

필랑트는 개별소비세 인하 및 친환경차 세제 혜택 적용 기준 4331만9000원부터 만나볼 수 있으며, 3월부터 고객 인도가 시작될 예정이다.

한편, 르노코리아가 설 연휴를 맞아 전국 전시장 방문 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 고객 이벤트를 진행한다.

19일까지 설 연휴 기간 전국 전시장을 방문해 그랑 콜레오스 구매 상담을 하거나 시승을 완료한 고객 중 2026명에게 로장주 미니 패딩 가방 또는 미니 우산을 증정한다. 또한 이번 연휴 기간에 계약한 후 2월 내 출고한 고객 100명에게는 추첨을 통해 10만 원 상당의 정비 쿠폰을 지급한다.

아울러 SUV 그랑 콜레오스의 2월 구매 고객을 위한 '봉주르 2026(bonjour 2026)' 이벤트를 한 달 간 진행 중이다. 이달에 그랑 콜레오스를 구매, 시승, 상담한 고객에게는 200만 원 상당의 여행 상품권(1명), 삼성 스팀 로봇청소기(3명), CGV Gold Class 2인 바우처(20팀) 등 푸짐한 상품을 증정한다. 2월 조건에 따른 그랑 콜레오스 최대 구매 혜택은 480만 원이다.





이승진 기자



