경과원, 5월까지 '디지털 혁신교육'…기본·심화로 나눠 진행

경기도경제과학진흥원이 디지털 혁신 기술교육 수강생을 모집한다.

경과원은 과학기술정보통신부, 경기도와 함께 이달부터 오는 5월까지 판교 스타트업캠퍼스 디지털오픈랩과 온라인에서 운영하는 '디지털 혁신 기술 교육' 수강생을 모집한다고 13일 밝혔다.

이번 교육은 디지털 전환과 인공지능 확산에 대응해 도내 기업과 실무자의 디지털 기술 활용 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

산업 현장에 바로 적용할 수 있는 기술을 중심으로 커리큘럼을 구성해 실습 위주로 운영한다. 기본 과정과 심화 과정으로 나눠 단계별 학습 체계를 갖췄다.

기본 교육은 ▲n8n(노코드 자동화 플랫폼)을 활용한 자동화 시스템 ▲AI를 활용한 수집과 데이터 분석 ▲맞춤형 LLM(대규모 언어모델) 만들기 구축 교육이다. 기본 교육 신청 기간은 이달 13일부터 22일까지다.

심화 교육은 ▲AI 기반 회로 설계 자동화 ▲클로드 코드 완벽 마스터 ▲LangGraph(랭그래프) 활용 AI 에이전트 개발 등 디지털 기술 고도화 과정으로 구성됐다. 신청은 다음달 16일부터 26일까지다.

임종빈 경과원 AI본부장은 "이번 교육은 도내 기업과 실무자가 AI 중심 산업 환경에 대응할 수 있도록 실질적인 기술 역량 확보에 초점을 맞췄다"며 "디지털오픈랩을 거점으로 현장 수요에 맞는 교육을 확대해 디지털 혁신 인재 양성을 이어나가겠다"고 말했다.





이영규 기자



