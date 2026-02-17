본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

대법 "위임계약 해지·손배, 민법보다 '당사자 약정' 우선"

변선진기자

입력2026.02.17 09:00

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"당사자간 해지 사유·절차 별도 규정했다면 민법 적용 배제"

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

당사자들이 위임계약을 체결하면서 해지 사유와 손해배상 책임을 별도로 정했다면, 민법상의 일반 규정보다 당사자 간의 약정을 우선 적용해야 한다는 대법원 판단이 나왔다.


17일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 노태악 대법관)는 원단 도소매업 개인사업자 A씨가 삼성물산을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소로 판결한 원심을 깨고 사건을 다시 심리하라며 하급심으로 최근 돌려보냈다.

A씨는 2011년 삼성물산과 숙녀복 원단 판매에 관한 영업위임 계약을 체결했다. 계약은 매년 자동 연장돼 왔으나, 삼성물산은 2022년 3월 직물 사업 철수를 결정하며 A씨에게 사업 종료를 통보했다. 이에 A씨는 "계약 기간이 그해 10월까지 남아있음에도 일방적으로 계약을 파기해 수수료 수입을 상실했다"며 1억2000만원 상당의 손해배상과 지연손해금을 청구하는 소송을 제기했다.


쟁점은 민법 제689조의 적용 여부였다. 민법 제689조는 '위임계약은 각 당사자가 언제든지 해지할 수 있고, 불리한 시기에 해지할 경우 손해를 배상해야 한다'고 규정하고 있다. 다만 당사자들의 영업위임계약서에는 '상대방에 대한 3개월 전 서면 통지로 계약을 해지할 수 있다'는 별도 조항이 있었다.


1심은 원고 패소로 판결했으나, 2심은 삼성물산의 해지 시점이 A씨에게 불리한 시기였다고 판단해 5000만원의 손해배상 책임을 인정했다.

하지만 대법원은 당사자들이 계약서에서 해지 사유와 절차, 손해배상 범위를 별도로 정했다면 이는 민법 제689조의 적용을 배제하기 위한 취지로 봐야 한다고 봤다.


대법원은 "이 사건 계약 제11조와 제13조에서 해지 사유와 손해배상 책임을 별도로 규정한 것은 민법 규정과는 별개의 법률관계를 규율하려 한 것"이라고 밝혔다. 이어 "이 경우 계약에서 정한 해지 절차를 따랐다면 그에 따른 책임만 지면 될 뿐, 민법 규정을 근거로 '이행이익(계약이 정상적으로 이행됐을 때 얻었을 이익)'까지 배상할 필요는 없다"며 원심이 사건을 다시 심리하도록 했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"컵라면 가지고 한국 들어왔다가 벌금 500만원"…최대 1000만원까지 부과 경고 "컵라면 가지고 한국 들어왔다가 벌금 500만원"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

오랜만에 본 부모님, 달라진 모습에 '깜짝'…그냥 노화 아니었다

열에 아홉은 설날 체중 증가…빼려면 이 운동

김길리 쇼트트랙 여자 1000m 동메달…막판 역주 눈길

"젊은이들 감정인 줄 알았는데"…나이들면 사랑이 더 커진다

"자꾸 깜빡해"…명절에 발견하는 부모님 치매 신호

떡 먹다가 '컥'…설 연휴 응급처치 요령 알아볼까

"수입산을 국내산으로?"…설 성수품 원산지 둔갑, 5년간 7700여건

새로운 이슈 보기