사회
고양시, ‘60번 폐선’ 대체 마을버스 신규노선 사업자 공개 모집

이종구기자

입력2026.02.13 08:08

교통취약구간 이동권 보장
마을버스 노선 신설

경기 고양특례시(시장 이동환)는 맞춤형버스 60번 폐선으로 발생한 교통 공백을 해소하고, 교통취약구간 주민들의 이동권을 보장하기 위해 마을버스 신규노선 운송사업자를 공개 모집한다고 13일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양시 제공

이번에 신설되는 노선은 이전마을회관에서 해태쇼핑·중산사거리를 잇는 구간으로, 둥지마을, 청아공원, 고봉초교·중산고교 등을 경유한다.


1일 12회 운행하며, 배차간격은 70~80분이다. 이용수요를 감안하여 주말과 공휴일에는 운행하지 않는다.

신청 대상은「여객자동차 운수사업법」에 따른 등록 기준을 충족한 마을버스 운송사업자로, 고양시 내 주사무소와 차고지 확보가 가능해야 한다.


신청서 접수기간은 2월 19일부터 27일까지이며, 고양시청 버스정책과를 방문해 신청하면 된다. 신청서류 및 자세한 사항은 고양시 누리집을 통해 확인할 수 있다.


시는 서류 및 평가위원회 심사를 거쳐 3월 중 사업자를 최종 선정한 후, 3~4월 중 운행을 개시할 예정이다.

시 관계자는"이번 신규노선 공모를 통해 주민들의 이동 불편을 최소화하고, 안정적이고 지속 가능한 마을버스 운영체계를 구축하겠다"라고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

