“빗자루 든 주민이 도시를 바꾼다”

영남취재본부 권병건기자

입력2026.02.13 08:53

설 맞아 골목까지 확장된 생활환경 혁신
참여가 경쟁력이 되다

청송군이 설 명절을 앞두고 주민 참여형 환경 개선 운동을 본격화한다. 행정이 중심이 되는 일회성 정비에서 벗어나, 군민이 일상의 주체로 나서는 구조를 통해 도시 이미지를 근본적으로 끌어올리겠다는 구상이다.

청송군이 2026년 ‘우리동네 새단장’ 추진 후 기념촬영 하고 있다.

청송군이 2026년 '우리동네 새단장' 추진 후 기념촬영 하고 있다.

청송읍 용전천군은 11일부터 15일까지를 집중 추진 기간으로 설정했다. 12일에는 공직자 300여명이 참여해 청송읍 용전천과 주요 도로변을 대대적으로 정비한다. 연휴 기간 고향을 찾는 이들이 처음 마주하는 공간을 단정하게 가꿔 지역의 첫인상을 새롭게 하겠다는 판단이 깔려 있다.


이 같은 움직임은 이미 축적된 경험 위에서 추진된다. 전국 단위 평가에서 최고 지자체로 인정받으며 현장 실행력을 입증한 바 있는 만큼, 이제는 성과를 이벤트가 아닌 생활문화로 뿌리내리는 단계로 확장하겠다는 의미다.

무엇보다 이번 활동은 민관이 함께 만드는 구조에 방점이 찍혀 있다. 명절 장보기 행사와 연계해 상인회와 사회단체가 장터와 골목을 직접 정돈하며 자율적인 참여 분위기를 이끈다. 생활권을 스스로 관리하는 문화가 자리 잡을 때 도시 브랜드 역시 힘을 얻는다는 판단에서다.


행정은 지속성을 위한 장치를 마련했다. 마을별로 필요한 장비와 활동 여건을 지원하고, 연말 평가를 통해 적극적으로 참여한 공동체에는 인센티브를 제공할 계획이다. 재미와 보람, 실질적 보상이 결합한 참여 모델을 구축해 동력을 이어가겠다는 전략이다.


군 관계자는 "작은 실천이 쌓여 도시의 품격을 완성한다"며 "청송을 찾는 모든 방문객이 머무는 순간마다 청정한 이미지를 체감하도록 군민과 함께 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

군은 이번 명절 정비를 출발점으로 축제와 휴가철 등 시기별 특성에 맞춘 활동을 연중 이어갈 방침이다. 생활 속 관리가 곧 도시 경쟁력이라는 메시지가 지역 전반으로 확산할지 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
