"연휴에도 멈추지 않는 생명의 관제탑"…경북 북부 응급의료 풀가동

경북 북부권 필수 의료의 축을 담당해 온 안동병원이 설 연휴 기간 중증·응급환자 대응 역량을 한층 끌어올리며 비상 진료체계를 본격적으로 가동한다.

명절마다 반복되는 의료 이용 집중과 외상·심뇌혈관질환 증가 가능성에 대비해 지역 완결형 치료 시스템을 흔들림 없이 유지하겠다는 방침이다.

권병건 기자

이 병원은 보건복지부 권역응급의료센터 평가에서 대구·경북 가운데 유일하게 8년 연속 A등급을 유지했다. 재난과 의료 공백 상황에서 실제 작동 능력을 따지는 비상 진료 기여도 부문에서도 4회 연속 최고 단계인 S등급을 받았다.

중앙응급의료센터 자료를 보면 중증 상병 환자 구성비가 권역 평균을 웃돈다. 환자를 다른 의료기관으로 보내지 않고 자체적으로 치료를 마무리하는 최종치료 제공률 역시 높은 수준이다. 응급 처치를 넘어 치료의 종결까지 책임지는 구조가 이미 자리 잡았다는 의미다.

연휴 대응은 인력과 장비를 동시에 강화하는 방식으로 이뤄진다. 응급의학과 전문의 13명이 상주하며 24시간 진료를 이어가고, 소아청소년과 전문의 8명 또한 연중무휴 체계를 유지한다. 외상 상황에는 흉부·정형·신경외과 전담 의료진이 즉시 수술에 돌입할 수 있도록 대기하며, 외상 전용 중환자 치료 시스템도 가동된다.

닥터헬기 역시 정상 운항한다. 출동 요청이 접수되면 평균 25분 안팎에 현장에 도착해 중증외상 환자의 생존 가능성을 끌어올린다.

심장과 뇌혈관 응급환자를 위한 대비도 촘촘하다. 혈관조영 장비를 24시간 운용해 동시다발 상황에서도 검사와 시술이 지연되지 않도록 했다.

2000여 명의 임직원이 움직이는 이곳은 사실상 북부권 최종치료의 마지막 관문이다. 환자가 먼 도시로 이동하지 않아도 되는 치료 환경을 구축함으로써 지역 의료의 자립성을 높이고 있다는 평가가 나온다.

강신홍 이사장은 "명절에도 의료 현장의 긴장은 늦출 수 없다"며 "권역의 중증과 응급을 책임지는 기관으로써 빈틈없는 대응으로 주민의 생명을 지키겠다"고 밝혔다.

휴일의 시간표와 무관하게 응급의료는 계속된다. 위기의 순간 가장 먼저 불이 켜지는 곳, 그 역할을 이번 연휴에도 이어간다.





