고양시, 2026년 건축물 시가표준액 공개…27일까지 의견 청취

오피스텔·상가·공장·사무실 등

시가표준액 위택스로 확인

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2026년 1월 1일 기준 건축물 시가표준액(안)을 위택스를 통해 공개하고, 오는 27일까지 건축물 소유자와 이해 관계인의 의견을 듣는다고 13일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양시 제공

건축물 시가표준액은 취득세, 재산세 등 지방세 부과 시 과세표준을 산출하는 기초가 되는 금액으로, 행정안전부 장관이 정한 기준에 따라 건축물의 구조, 용도, 위치 등 개별적인 특성을 반영하여 매년 산정된다.

이번 공개 대상은 오피스텔, 상가, 공장, 사무실 등이며, 산정된 시가표준액에 이의가 있는 건축물 소유자나 이해 관계인(지상권자, 전세권자, 저당권자 등)이 시가표준액 의견서에 증빙자료를 첨부해 2월 27일까지 물건소재지 관할 구청 세무과에 의견을 제출할 수 있다.

시는 의견이 제출된 시가표준액에 대해서 적정 여부 등 타당성을 조사해 상당한 사유가 있는 경우 도지사 승인 등을 통해 시가표준액을 변경하고 이번에 공개된 시가표준액과 더불어 6월 1일에 결정·고시할 예정이다.

고양시 관계자는 "건축물 시가표준액은 지방세 부과의 중요한 기준으로 활용되는 만큼, 이번 의견 청취 기간 내에 적극적인 확인을 당부드린다"고 전했다.





고양=이종구 기자



