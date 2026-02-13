이동환 시장, 전통시장 민생 행보…"지역 경제 활력 불어넣는다"

고양시, 설 명절 맞아 전통시장 격려 방문

이동환 고양시장, 시장 상인 애로사항 청취



경기 고양특례시(시장 이동환)는 설 명절을 앞둔 지난 12일 지역 전통시장을 방문해 명절 대목을 맞아 분주한 시장 상인들을 격려하고 애로사항을 청취했다.

이동환 고양특례시장이 설 명절을 앞둔 지난 12일 지역 전통시장을 방문해 명절 대목을 맞아 분주한 시장 상인들을 격려하고 애로사항을 청취하고 있다. 고양시 제공

이번 방문은 경기침체로 소비심리가 위축된 상황 속에서 명절을 준비하는 전통시장 상인들의 목소리를 직접 듣고, 서민경제와 밀접한 현장의 어려움을 살피고자 마련됐다.

이동환 고양특례시장은 이날 원당·능곡·일산 전통시장을 차례로 방문해 상인들과 인사를 나누고, 직접 장보기에 참여하며 불경기로 어려운 시장 상인들의 애로사항을 경청했다.

이동환 고양특례시장은 "설 명절을 맞아 많은 시민들이 전통시장을 찾아 정을 나누고 따뜻한 명절 준비를 하시길 바란다"며 "전통시장은 지역경제의 근간으로, 상인 한 분 한 분의 노력이 고양시 경제를 지탱하는 힘이 되고 있다"고 강조했다.

이동환 고양특례시장이 설 명절을 앞둔 지난 12일 지역 전통시장을 방문해 명절 대목을 맞아 분주한 시장 상인들을 격려하고 있다. 고양시 제공

이어"앞으로도 현장의 이야기를 직접 듣고 시민과 상인이 체감할 수 있는 지역경제 활성화 정책을 펼쳐 나가겠다"라고 덧붙였다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



