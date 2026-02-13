트럼프, 이란 핵협상 시한 '한달' 제한…"신속히 합의해야"

"협상 안되면 충격적 상황 벌어질 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵협상 시한을 한달로 제한하고, 이란에 신속한 합의를 요구하며 압박했다.

12일(현지시간) 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 가진 기자회견에서 이란과의 협상 타임라인에 대해 "아마도 한달 안(I guess, over the next month)"이라며 "그들은 매우 신속하게 합의해야한다. 그렇지 않으면 매우 충격적인 상황이 벌어질 것"이라고 압박했다.

이어 "나는 원하는 만큼 그들과 대화할 것이고, 협상 타결이 가능한지 지켜볼 것"이라며 "만약 불가능하다면 우리는 2단계로 넘어가야 할 것이다. 2단계는 그들에게 매우 힘들 것이다. 나는 그런 상황을 바라지 않는다"고 강조했다.

이란에 대한 군사적 옵션 실행 가능성을 재차 강조하면서 협상을 유리하게 이끌기 위한 압박성 발언으로 풀이된다. 앞서 전날 월스트리트저널(WSJ)은 미 국방부가 중동지역에 두번째 항공모함 전단을 파견 위해 준비 중이라고 보도했다. 트럼프 대통령은 이날 WSJ의 해당 보도 링크도 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 올렸다.

한편 미국과 이란은 지난 6일 오만에서 핵협상을 재개했으며 이르면 다음주 2차 회담을 이어갈 예정이다. 트럼프 대통령은 전날 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 만나 이란과의 핵협상 내용에 대해 협의하기도 했다.

다만 미국과 이란 양국의 이견차가 여전히 큰 것으로 알려졌다. 미국 및 미국의 중동 내 동맹국들은 이란 핵문제 이외에도 농축 우라늄 생산 제한과 탄도미사일 사거리 제한과 중동 내 이란이 지원하는 테러단체 및 대리세력 지원문제를 함께 협상해야한다는 입장이다. 그러나 이란은 핵문제만 논의하겠다고 맞서고 있다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



