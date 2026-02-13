지붕 아래 다시 모인 마을, 공 하나로 공동체를 잇다

기후 제약 걷어낸 상시 체육 무대

부남 생활SOC 새 이정표

날씨가 막아섰던 마을의 일상이 비로소 제자리를 찾았다. 비와 눈, 폭염에 가로막혀 발길을 돌려야 했던 시간이 사라지면서 주민들의 운동과 만남은 더 길고 안정적으로 이어질 전망이다. 지역이 기다려온 전천후 생활체육 공간이 문을 열며 농촌형 체육 인프라의 방향성을 제시했다.

부남면 대전리 생활체육 공원에서 10일 열린 준공식에는 윤경희 군수와 지역 기관·단체장, 동호인, 주민 등 100여 명이 참석했다. 테이프 커팅과 경과보고, 축사에 이어 진행된 시타는 시설의 순항과 주민 화합을 염원하는 상징적 순간으로 기록됐다.

새 구장은 약 460㎡ 규모로 조성됐다. 외부 환경의 영향을 최소화해 사계절 내내 이용할 수 있도록 하면서, 고령층이 안전하게 운동을 지속할 수 있는 조건을 갖춘 점이 특징이다. 규칙적인 활동을 통한 건강 증진 효과는 물론, 자연스러운 교류가 이뤄지는 커뮤니티 공간으로서의 가치도 함께 커질 것으로 보인다.

생활체육 시설은 단순한 경기장이 아니다. 농촌에서 이는 관계를 복원하고, 하루의 활력을 되살리며, 사람을 다시 밖으로 나오게 하는 장치다. 접근 가능한 공간 하나가 주민의 시간을 바꾸고, 그 변화가 지역의 미래를 다시 설계한다.

윤 군수는 "주민들의 바람이 현실이 된 만큼, 이곳이 웃음과 건강이 이어지는 터전으로 자리 잡기를 기대한다"며 "누구도 소외되지 않는 여가 환경을 만들기 위해 기반 확충을 계속하겠다"고 말했다.

마을에 필요한 것은 거창한 구호보다 매일 찾을 수 있는 공간이다. 부남의 전천후 구장은 그 답을 조용히 보여준다. 지붕 아래로 모인 사람들이 만들어 갈 다음 장면에 시선이 쏠린다.

생활체육 시설 하나가 만들어내는 변화는 숫자로 환산하기 어렵다. 그러나 매일 같은 시간 사람들이 모이고, 웃음이 쌓이고, 관계가 이어질 때 지역은 다시 움직이기 시작한다. 거창한 개발 계획보다 중요한 건 '오늘 갈 수 있는 장소'다. 부남의 새 구장은 주민들에게 그 확실한 좌표를 찍어주었다. 지붕 아래서 굴러갈 공이 앞으로 얼마나 많은 이야기를 만들어 낼지 주목된다.





