경기도, 설 연휴에도 '청소년전화1388' 24시간 운영

이영규기자

입력2026.02.13 07:22

경기도는 설 연휴(14~18일)에도 위기 청소년 심리 상담 서비스 '청소년전화1388'을 24시간 운영한다.


청소년전화1388은 청소년의 자살·자해, 가출 등 긴급 위기 상황부터 미디어·약물 과의존, 우울·불안 등 심리적 어려움, 일상적인 고민까지 폭넓게 심리 상담을 제공하는 서비스다.

경기도는 심리 상담 외에도 긴급 신고가 필요한 상황이나 구조가 요구되는 위기, 가출 등 다양한 사례에 대해 즉각적인 상담과 개입을 진행한다. 필요시 관련 서비스 연계와 전문기관 협력을 통해 사후 지원까지 이어가고 있다.


경기도가 설 연휴에도 청소년전화 1388을 24시간 운영한다. 사진은 청소년전화1388 연휴 안내 배너

상담은 청소년상담 국가자격을 소지하거나, 청소년상담복지 분야의 실무 경력을 갖춘 전문상담사가 진행한다.


청소년 본인뿐만 아니라 청소년 자녀를 둔 보호자 역시 자녀와 관련한 고민에 대해 상담 서비스를 이용할 수 있다.

'청소년전화1388'은 전화 상담을 비롯해 온라인, 문자, SNS 등 다양한 채널을 통해 언제 어디서나 이용 가능하다.


주요 상담 채널은 ▲전화 상담(031-1388) ▲온라인 상담(채팅, 게시판) '청소년사이버상담센터'(1388.go.kr) ▲문자 상담 ▲카카오톡 ▲인스타그램 ▲LINE(@cyber1388) 등이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
