성남시, ‘솔로몬의 선택’ 22~24기 모집…미혼남녀 300명 설레는 만남

23일부터 3월 6일까지 모집

11개국 외신도 주목한 ‘K-중매’

성남시, 솔로몬의 선택 3월 개최

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 23일부터 3월 6일까지 '솔로몬(SOLO MON)의 선택' 22~24기 행사 참가 희망자 300명(남녀 각 150명)을 모집한다.

이 행사는 미혼 청춘 남녀 결혼 장려 시책의 하나로 추진돼 올해로 4년 차다.

이번 기수별 참여 인원은 100명(남녀 각 50명)이다.

행사 일정은 △22기, 3월 21일 분당구 삼평동 감성타코 판교점 △23기, 3월 22일 감성타코 판교점 △24기, 3월 28일 분당구 백현동 탭 퍼블릭 판교점이다.

성남시는 행사 당일 참가자들이 자연스럽게 어울릴 수 있도록 서먹함 깨기(아이스브레이킹), 소그룹 교류, 1대 1로 돌아가며 대화하기, 커플 게임 등 단계형 프로그램을 진행한다.

참가 대상은 주민등록지가 성남이거나 지역 내 기업체에 재직 중인 미혼 직장인이다. 1986년생부터 1998년생까지 신청할 수 있으며, 자영업자와 프리랜서도 포함한다.

신청은 성남시 홈페이지(시민참여→ 신청접수 'SOLO MON' 검색)나 시청 서관 6층 여성가족과 사무실 방문을 통해서 하면 된다.

제출 서류는 신청서(사진 포함), 재직증명서, 주민등록초본 등이다.

솔로몬의 선택 행사는 2023년 7월부터 지난해 11월까지 21차례 열려 누적 509쌍이 커플로 이어졌다.

이 가운데 성남시에 공식적으로 결혼을 알려온 커플만 16쌍(11쌍 결혼, 5쌍 결혼 예정)이다.

이 행사는 국내외 언론사의 관심을 끌어 미국 뉴욕타임스, 영국 로이터통신, 스위스 일간지 노이에 취르허 차이퉁(NZZ), 프랑스 공영방송(France2), 영국 가디언 등 11개사가 이른바 'K-중매' 정책을 주요 기사로 다뤘다.

서울시, 인천시 등 전국 9곳 지자체의 벤치마킹과 문의도 이어졌다.

성남시 관계자는 "솔로몬의 선택은 단순한 소개팅이 아니라, 참가자들이 부담 없이 서로를 알아갈 수 있도록 설계한 미혼남녀 관계 형성·교류 프로그램"이라면서 "결혼을 알려온 16쌍 외에 별도로 알리지 않고 결실을 본 사례가 있을 수 있어 실제 성과는 더 클 것으로 보고 있다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



