'클로드'에 몸값 두배 뛴 앤스로픽…기업가치 3800억달러

인공지능(AI) 챗봇 '클로드'를 운영하는 앤스로픽의 몸값이 3800억달러(약 547조원)로 뛰었다. 이는 지난해 9월 받았던 기업가치보다 두 배 이상 높은 수치다.

시리즈G단계 300억달러 조달

앤스로픽은 싱가포르 국부펀드 싱가포르투자청(GIC)과 벤처투자사 코투가 주도한 시리즈G단계 투자를 통해 300억달러(약 43조원)를 조달했다고 12일(현지시간) 밝혔다. 이번에 발표된 투자액에는 작년 11월 발표됐던 마이크로소프트(MS)와 엔비디아의 투자금도 포함됐다.

이는 애초 투자유치 목표액이었던 100억달러는 물론이고 지난달 말 상향 조정한 목표액 200억달러보다도 높은 수준이다. 투자자들 역시 블랙록, 블랙스톤, 피델리티, 골드만삭스, JP모건체이스, 모건스탠리, 세쿼이어캐피털, 카타르투자청(QIA) 등 유명 금융기관과 벤처캐피털(VC)들로 구성됐다.

크리슈나 라오 최고재무책임자(CFO)는 "고객들은 클로드가 사업 운영에서 점점 더 핵심적인 역할을 하고 있다고 말한다"라며 "이번 자금 조달은 이와 같은 엄청난 수요를 반영하는 것"이라고 말했다.

회사는 자사 연환산 매출이 2024년 1월 1억달러에서 지난해 1월 10억달러로 늘었고, 지난달에는 140억달러를 기록했다고 설명했다. 또 클로드가 주요 AI 모델 중 유일하게 아마존웹서비스(AWS)와 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저 등 3대 클라우드 플랫폼에 모두 탑재돼 있다는 점도 강점으로 꼽았다.

이 과정에서 평가받은 기업가치는 3800억달러다. 지난해 9월 기록했던 1830억달러와 견줘 약 5개월만에 갑절 이상으로 뛴 셈이다. AI 경쟁사인 오픈AI(5000억달러)와의 격차도 좁혀졌다.

"AI 개발 기업, 공익 기여해야"

앤스로픽은 또 AI에 대한 규제와 안전장치 마련을 요구하는 슈퍼팩(SuperPAC·특별정치활동위원회) '퍼블릭퍼스트액션'(Public First Action·공공우선행동)에 2000만달러(약 287억원)을 기부했다고 이날 밝혔다.

퍼블릭퍼스트액션은 ▲ AI 모델의 투명성 강화 ▲ 강력한 연방 차원의 규제 마련 ▲ AI 칩 수출 통제 ▲ AI 기반 생물학무기·사이버공격 규제 등을 요구하는 정치활동을 벌인다. 이 단체는 모금 목표액을 5000만∼7500만달러(약 720억∼1080억원)로 잡고 있다고 미 경제방송 CNBC는 전했다.

특히 강력한 연방 차원 규제를 요구하면서도 각 주(州) 정부의 규제를 무력화하는 데 대해서는 반대 입장이라는 점에서, 주 정부의 개별 규제를 차단하려는 도널드 트럼프 행정부의 행보에 정면으로 배치된다.

앤스로픽은 "AI의 혜택을 누리면서도 위험을 통제하고, 미국이 AI 경쟁에서 앞서나갈 수 있도록 하는 유연한 규제가 필요하다"며 "이런 정책이 수립되는 동안 방관자로 남고 싶지 않다"고 이번 기부의 배경을 설명했다. 회사는 또 퍼블릭퍼스트액션이 요구하는 정책이 특정 정당을 위하거나 자사 이익을 위한 것이 아니라며 "AI를 개발하는 기업은 공익에 기여하도록 보장할 책임이 있다"고 강조했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



