"日, 앞바다서 중국 어선 나포…선장은 47세 中 국적자"

중일갈등 심화 국면 파장 주목

다카이치 사나에 일본 총리가 9일 기자회견에서 발언하고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

일본 정부가 나가사키 앞바다에서 중국 어선을 나포하고 선장을 체포했다고 교도통신이 13일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 일본 수산청은 이날 나가사키현 앞바다의 일본 배타적경제수역(EEZ) 내에서 정지 명령과 현장 검사를 거부한 혐의로 이같이 조치했다.

이는 수산청이 2022년 이후 중국 어선을 억류한 첫 사례이며, 올해 수산청의 첫 외국 어선 억류다. 선장은 47세 중국 국적자로 전해졌다.

중일 갈등이 심화한 상황에서 이번 사안이 양국 갈등을 더 악화시킬 요인으로 작용할지 주목된다. 지난 2010년 센카쿠(중국명 댜오위다오)열도 해역에서 일본 순시선이 중국 어선을 나포하고 중국인 선장을 구금한 뒤 중일 갈등이 불거졌다.

여기에 지난해 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 유사시 개입 가능성 시사 발언으로 양국 감정이 악화했다. 중국은 일본을 대상으로 희토류 수출 통제 카드를 꺼내고 일본 여행 관광 자제령을 내리는 등 경제적 제재를 취했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>