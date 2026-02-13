구례에서 난임 시술비 더 드려요

1인당 최대 180만 원 지원

전남 구례군은 저출산 극복과 난임부부의 경제적 부담 완화를 위해 '난임부부 시술비 본인부담금 지원사업'을 2026년부터 본격 시행한다고 밝혔다.

이번 사업은 정부 난임시술비 지원 이후에도 발생하는 본인부담금을 군에서 추가 지원하는 것으로, 난임 시술을 받는 부부의 실질적인 의료비 부담을 덜기 위해 마련됐다.

지원 대상은 사업 신청일 기준 직전 6개월 이상 구례군에 주민등록을 두고 실제 거주 중인 난임부부로, 2026년 1월 1일 이후 정부 난임시술 지원결정통지서를 받은 부부(사실혼 포함)다.

지원은 1인당 최대 3회까지 본인부담금을 지원하는 것으로, 시술종류에 따라 1회당 최대 ▲신선배아 60만 원 ▲동결배아 30만 원 ▲인공수정 10만 원까지 지원된다.

신청은 난임 시술 종료일로부터 3개월 이내 구례군청 인구청년실을 방문하여 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 구례군청 홈페이지 공지사항을 참고하거나 인구청년실로 문의하면 된다.

구례군 관계자는 "난임 시술로 어려움을 겪는 부부들에게 도움이 되길 바라며, 앞으로도 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성을 위해 다양한 모자보건 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다





