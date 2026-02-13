"정림사지 오층석탑이 석가탑?"…청년들이 AI 왜곡 바로잡았다

문화유산연구원, 청년들과 오류 시정

부여 정림사지 오층석탑

국가유산청 국립문화유산연구원은 사이버외교사절단 반크와 공동 추진한 '글로벌 AI 문화유산 홍보대사 1기' 활동을 성황리에 마쳤다고 12일 밝혔다.

국내외 청년·청소년 홍보대사 128명은 지난 한 달간 생성형 AI가 양산하는 데이터 오류를 점검하고, 올바른 정보를 확산하는 역할을 수행했다.

특히 연구원이 운영하는 '국가유산 지식이음' 포털의 검증된 자료를 기반으로 AI의 답변을 교차 검증했다. 이 과정에서 포털 사이트의 이미지 검색 기능이 '부여 정림사지 오층석탑' 사진을 '경주 불국사 삼층석탑'으로 잘못 식별하는 오류를 찾아내 시정을 요구하는 등 실질적인 감시자 역할을 톡톡히 했다.

연구원은 일회성 활동이 아닌 구조적인 시스템으로 정착시킬 계획이다. 이미 AI가 비표준 명칭이나 검증되지 않은 해석을 내놓는 것을 원천 차단하기 위해 'AI 표준 프롬프트(Prompt Standard)' 구축에 착수했다. 지난해 12월 반크와 진행한 세미나의 후속 조치로, 향후 시범 적용과 검증을 거쳐 국가 차원의 AI 운영 기준으로 확산할 방침이다.

연구원 관계자는 "오는 4월 2기를 모집해 5월부터 활동을 재개한다"며 "1·2기 우수 활동자들을 대상으로 문화유산 답사와 성과 공유회 등도 진행할 예정"이라고 말했다.





이종길 기자



