'자민당 압승' 겹악재…韓 채권시장 "3월도 불안" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①日 재정확장 우려에 韓채권 압박…금리·수급·환율 '삼중 부담'

②수출기업 20%대 영업이익률…내수 중심 기업은 한 자릿수 그쳐

③배당시즌·분리과세 겹쳤다…배당주·배당ETF 강세

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 AI 위협업종 우려에 일제 급락

○AI발 공포 '부동산'까지 확산…이틀째 '뚝'

○겉 다르고 속 다른 고용 지표…연준은 물가에 촉각

Top3 NEWS

■ 주요국 중 가장 가파른 금리상승… 韓 채권시장 "3월도 불안" ○일본 총선 자민당 압승으로 확장재정 예상

○日 국채 금리 상승→韓 국채 매력도↓

○금리 변동성 높아져 정부 '벚꽃 추경' 부담

■ 영업이익률 20% '대박'…전 세계 홀린 '사대 K기업' ○KT&G·에이피알·삼양식품·F&F

○원가 부담 속 해외 비중 높은 기업 선방

○내수 중심 기업, 이익률 한 자릿수

■ "이 정도면 사야 하나" 코스피 수익률 '훌쩍' 넘은 배당 투자, 따져보니 ○2월 배당시즌에 배당주에 대한 관심 커져

○'배당소득 분리과세'에 따른 투자전략 수립 필요

○배당 ETF, 높은 수익률에 분배금까지

그래픽 뉴스 : "경찰도 무관심" 지쳐갔는데…금감원장 '인지수사권' 발언에 보험업계 환영

○수사속도 빨라지고 조직형범죄 대응력 강화 기대

○일각선 "실효성 위해 금감원 인력 충원 선행돼야"

○인력난 여전히 숙제…금감원 보험사기 대응단 제보 인력 1명

the Chart : "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다

○수출·증시 호황에 내수주 실적개선 기대감

○자산가격 상승→소비 자극 '부의 효과' 전망

○KB증권 "GDP와 소비심리 자극 가능성 커"

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

00:00 미국 기존주택판매 (1월)

03:01 미국 30년물 국채 입찰

04:30 독일 분데스방크 총재 나겔 연설

10:30 중국 주택가격 (YoY) (1월)

11:00 뉴질랜드 인플레이션 예상치 (QoQ)

16:30 스위스 소비자물가지수 (MoM) (1월)

17:00 스페인 유로존 조화 소비자물가지수 (YoY) (1월)

22:30 미국 소비자물가지수 (MoM) (1월)

22:30 미국 소비자물가지수 (YoY) (1월)

22:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 2℃( ▲ 4 ℃ ) ｜최고기온 : 11℃( ▲ 2 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 20%

○미세먼지 오전 한때나쁨｜오후 나쁨

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>