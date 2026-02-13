본문 바로가기
국가유산청, 7년 연속 정보공개평가 '최우수'…행정 투명성 입증

이종길기자

입력2026.02.13 09:00

행안부 주관 평가서 94.99점 획득
청구처리 등 여덟 지표서 만점

국가유산청, 7년 연속 정보공개평가 '최우수'…행정 투명성 입증
국가유산청은 행정안전부가 주관한 '2025년 정보공개종합평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다. 제도 도입 첫해인 2019년부터 7년 연속 최고 등급을 유지하는 대기록을 세웠다.


이번 평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 기관 561곳을 대상으로 진행됐다. 국가유산청은 마흔아홉 중앙행정기관 중 상위 열 곳에 이름을 올리며 정보공개 운영 수준의 탁월함을 증명했다.

점수는 중앙행정기관 평균인 89.48점보다 5.51점 많은 94.99점이다. 특히 정보공개 청구처리 분야의 전 지표에서 만점을 받았다. 전체 열두 세부 지표 중 여덟 항목에서 만점을 기록하며 국민의 알권리 보장에 앞장섰다고 평가받았다.


국가유산청 관계자는 "수요자 중심의 정보공개 서비스를 확대해 국민이 신뢰하는 투명한 행정을 구현하겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
