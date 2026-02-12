본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

공무원 노후 든든하겠네…국장서 95% 역대급 수익률 찍은 공무원연금

김동표기자

입력2026.02.12 18:39

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

창단 이래 최고치 달성

공무원연금공단은 2025년도 국내주식 운용에서 우수한 성과를 거둔 운용사를 선정해 표창장과 감사패를 수여했다고 12일 밝혔다.


우수 운용사로는 마이다스에셋자산운용이 선정됐다. 담당 운용역은 김예리 이사다.

마이다스에셋자산운용은 공무원연금기금 국내주식 배당형 위탁운용사로서 배당 성장성과 주주환원 정책이 우수한 기업을 적극 발굴해 우수한 성과를 거뒀다.


이를 통해 공단의 2025년도 국내주식 운용수익률이 창단 이래 최고 수준인 95%(시간가중수익률 기준)를 달성하는 데 기여했다.


왼쪽부터 공무원연금공단 손영진 자금운용단장(CIO), 마이다스에셋자산운용 신진호 대표, 김예리 이사, 공무원연금공단 박현상 주식운용팀장. 공무원연금공단

왼쪽부터 공무원연금공단 손영진 자금운용단장(CIO), 마이다스에셋자산운용 신진호 대표, 김예리 이사, 공무원연금공단 박현상 주식운용팀장. 공무원연금공단

AD
원본보기 아이콘


표창장 수여식은 서울상록회관에서 열렸다. 공단 손영진 자금운용단장(CIO)은 "앞으로도 성과 중심의 금융자산 운용을 통해 기금 수익률을 높이고, 운용사들과의 협력을 바탕으로 공공기금으로서의 사회적 책임을 다함으로써 국내 자본시장 선진화에도 기여하겠다"고 말했다.

한편, 공단은 2025년 말 기준 국내외 주식·채권·대체투자 등 중장기자산에 약 10조 원을 투자하고 있다. 2025년도 중장기자산 전체 수익률은 17.4%(시간가중수익률 기준)로 최근 5년 중 가장 높은 수준을 기록하고 있다.





김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'…석달 만에 바뀐 판정 유보 "암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

대법 "SK하닉 성과급, 통상임금 미포함"…삼성 판결과는 달랐다

새로운 이슈 보기