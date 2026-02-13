'역대 2위' 작년 신규 벤처투자 13.6조…유니콘기업 4곳 추가

2025년 신규 벤처투자액 전년 대비 1.7조 증가

벤처 투자 건수는 8542건으로 역대 최다

전년 대비 바이오·의료 투자액 가장 많이 늘어

지난해 국내 신규 벤처투자 금액이 역대 두 번째로 높은 13조6000억원으로 집계됐다. 지난해 유니콘 기업 대열에 4개사가 합류해 국내 유니콘 기업은 총 27개사로 늘었다.

중소벤처기업부는 '2025년 국내 벤처투자·펀드 결성 동향과 유니콘 기업 현황'을 13일 발표했다. 지난해 신규 벤처투자금액은 전년 대비 1조7000억원(14%) 증가한 13조6000억원이다. 2021년(15조9000억원) 이후 두 번째로 높다. 투자 건수는 8542건으로 역대 가장 많고, 전년 대비 129건 늘었다.

신규 벤처펀드 결성액 34% 증가, 민간 출자가 견인

지난해 신규 벤처펀드 결성 금액은 14조3000억원으로 전년보다 3조6000억원(34.1%) 늘었다. 하반기에 전년보다 45% 증가한 7조9000억원 규모의 벤처펀드가 결성됐다.

민간 출자가 펀드 결성 확대를 견인했다. 펀드 결성은 민간부문에서 11조5000억원(81%), 정책금융에서 2조7000억원(19%)을 출자했다. 민간 출자금은 전년 대비 40.5% 증가했는데 부문별로는 연금·공제회 165.0%, 일반법인 61.5%, 금융기관 28.6% 증가했다.

중기부는 "하반기 들어 벤처투자와 펀드 결성이 증가하고 연금·공제회 등 안정적인 투자 주체의 출자가 확대된 것은 국내외 금리 인하, 새 정부의 벤처투자 활성화 기조에 대한 시장의 중장기적인 기대가 반영된 결과"라고 설명했다.

지난해 벤처투자를 가장 많이 받은 상위 3개 업종은 ICT서비스 2조3715억원(20.8%), 바이오·의료 2조3715억원(17.4%), 전기·기계·장비 1조9840억원(14.6%) 순이다. 세 업종에 전체 투자금액의 52.8%가 몰렸다. 최근 5년간 상위 3개 업종에 대한 투자 집중도는 낮아졌다.

전년 대비 벤처투자 금액이 가장 많이 증가한 업종은 바이오·의료(5340억원 증가)다. 증가율이 가장 높은 업종은 게임(69.4%)이다. ICT서비스 업종 투자는 감소했지만 ICT제조, 전기·기계·장비 등 실물 분야 투자로 점차 이동하고 있다.

업력별로는 후기 기업에 투자하는 비중이 높았다. 창업 7년 이내 기업에 45.6%, 창업 7년 초과 기업에 54.4%다. 창업 7년 초과 후기기업 투자는 전년 대비 1조원 이상 증가한 7조4156억원(54.4%), 7년 이내 창업기업 투자액은 6조2088억원(45.6%)이다. 후기기업 투자 비중이 높아진 것은 검증된 성장기업에 대한 투자가 선호된 영향으로 풀이된다.

중기부는 초기창업기업에 대한 투자가 활성화될 수 있도록 모태펀드 창업초기 분야 출자를 전년 대비 2배 늘려 3333억원 이상 전용 펀드를 조성할 계획이다. 이 중 500억원 규모는 창업 열풍 펀드로 조성해 '모두의 창업' 프로젝트에서 선별된 초기창업기업 등에 집중 투자한다.

일반 모태펀드 출자사업에서도 초기투자 의무 제안 펀드를 우대한다. 중기부는 초기투자 실적을 선정평가에 반영하고, 초기투자 실적에 따라 성과보수를 추가 지급하는 등 출자사업 전반을 초기투자 활성화에 맞춰 개편했다.

유니콘 총 27개사로 늘어…AI 반도체 등 분야 다양해져

지난해 기업가치 1조원을 돌파한 유니콘 기업은 리벨리온, 퓨리오사AI, 비나우, 갤럭시코퍼레이션 등 4개사다. 리벨리온과 퓨리오사AI는 AI 반도체 설계, 비나우는 화장품 제조, 갤럭시코퍼레이션은 AI·엔터테크 분야에 해당한다.

과거에는 B2C 부문에서 플랫폼을 운영하는 기업들이 다수였지만 최근 들어서는 AI 반도체, 데이터, 핀테크, 클라우드 등 다양한 분야에서 유니콘 기업들이 나타나고 있다.

전체 국내 유니콘기업 수는 27개로 △전자상거래 분야 8개 화장품·핀테크 분야 각 3개 △AI반도체·데이터·여행숙박·클라우드 분야 각 2개 다. 창업 이후 유니콘기업으로 성장하기까지 평균 7년 8개월이 소요된 것으로 조사됐다.

한성숙 중기부 장관은 "벤처투자와 펀드결성 규모가 모두 크게 증가했고 특히 민간 출자의 증가가 펀드 결성 확대를 이끌었다는 점이 긍정적"이라며 "벤처투자 확대에서 그치지 않고 벤처기업이 유니콘 기업까지 도약하고 우리 경제에 새로운 활력과 혁신을 이끄는 주체가 되도록 다양한 지원책을 마련하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>