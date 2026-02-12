제명된 김종혁 "가처분 신청·본안 소송해 끝까지 따질 것"

한동훈 포함 당 윤리위 처분 비판

"불법계엄 지지 세력에 맞설 것"

국민의힘에서 제명된 친한(한동훈)계 김종혁 전 최고위원이 12일 "당으로부터 제명 결정 서류가 송달되는 대로 법원에 효력정치 가처분 신청을 낼 것"이라고 말했다. 또 "가처분 신청이 받아들여지지 않으면 곧바로 본안 소송을 통해 끝까지 옳고 그름을 따져보도록 할 것"이라고 했다.

김종혁 국민의힘 전 최고위원이 12일 국회 소통관에서 당 중앙윤리위원회가 한동훈 전 대표를 제명하고 자신에 대해 탈당 권유 처분을 내린 것을 비판하는 내용의 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 전 최고위원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이런 계획을 밝혔다. 그는 "2026년 대한민국에서 정치적 망상이 보수 정치를 지배하지 못하도록, 정치적 학살 도구로 전락한 (국민의힘) 윤리위원회와 그 배후의 불법계엄 지지 세력에 끝까지 맞서겠다"고 강조했다.

김 전 최고위원은 윤리위가 자신뿐 아니라 한동훈 전 국민의힘 대표를 상대로 제명 처분을 한 것이 잘못됐다고 짚었다. 또 "자유 민주주의 정당의 도덕적 기준과 가치를 제시해야 할 윤리위가 노골적인 정치 학살 도구로 사용된 것은 수십 년 전 군사 정권 시절에도 없던 일"이라고 비판했다.

김 전 최고위원은 이번 법적 분쟁이 법원 성격상 유리한 결론에 이르지 않을 수도 있다고 봤다. 그럼에도 "헌법수호의 마지막 보루인 법원이 형식적 절차를 거쳤다는 이유로 이를 정당화하지는 않을 것이라고 기대하고 있다"는 게 그의 생각이다.

김 전 최고위원은 회견 뒤 기자들과 만나 장동혁 국민의힘 대표가 비상계엄과 부정선거에 대해 긍정적인 입장을 갖는 당의 당무감사위원장과 윤리위원장을 "즉각 해임해야 한다"고 주장하기도 했다. 또 한 전 대표와 "자주 소통하고 있다"고 말했다.

앞서 당 중앙윤리위는 지난달 26일 김 전 최고위원을 상대로 품위유지 의무 및 성실한 직무수행 의무 위반을 이유로 '탈당 권고' 결정을 했다. 당규에 따라 해당 징계안은 별도의 최고위 의결 없이 보고 사항으로 마무리됐다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>