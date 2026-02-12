본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

제명된 김종혁 "가처분 신청·본안 소송해 끝까지 따질 것"

김평화기자

입력2026.02.12 16:47

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한동훈 포함 당 윤리위 처분 비판
"불법계엄 지지 세력에 맞설 것"

국민의힘에서 제명된 친한(한동훈)계 김종혁 전 최고위원이 12일 "당으로부터 제명 결정 서류가 송달되는 대로 법원에 효력정치 가처분 신청을 낼 것"이라고 말했다. 또 "가처분 신청이 받아들여지지 않으면 곧바로 본안 소송을 통해 끝까지 옳고 그름을 따져보도록 할 것"이라고 했다.


김종혁 국민의힘 전 최고위원이 12일 국회 소통관에서 당 중앙윤리위원회가 한동훈 전 대표를 제명하고 자신에 대해 탈당 권유 처분을 내린 것을 비판하는 내용의 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

김종혁 국민의힘 전 최고위원이 12일 국회 소통관에서 당 중앙윤리위원회가 한동훈 전 대표를 제명하고 자신에 대해 탈당 권유 처분을 내린 것을 비판하는 내용의 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

김 전 최고위원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이런 계획을 밝혔다. 그는 "2026년 대한민국에서 정치적 망상이 보수 정치를 지배하지 못하도록, 정치적 학살 도구로 전락한 (국민의힘) 윤리위원회와 그 배후의 불법계엄 지지 세력에 끝까지 맞서겠다"고 강조했다.

김 전 최고위원은 윤리위가 자신뿐 아니라 한동훈 전 국민의힘 대표를 상대로 제명 처분을 한 것이 잘못됐다고 짚었다. 또 "자유 민주주의 정당의 도덕적 기준과 가치를 제시해야 할 윤리위가 노골적인 정치 학살 도구로 사용된 것은 수십 년 전 군사 정권 시절에도 없던 일"이라고 비판했다.


김 전 최고위원은 이번 법적 분쟁이 법원 성격상 유리한 결론에 이르지 않을 수도 있다고 봤다. 그럼에도 "헌법수호의 마지막 보루인 법원이 형식적 절차를 거쳤다는 이유로 이를 정당화하지는 않을 것이라고 기대하고 있다"는 게 그의 생각이다.


김 전 최고위원은 회견 뒤 기자들과 만나 장동혁 국민의힘 대표가 비상계엄과 부정선거에 대해 긍정적인 입장을 갖는 당의 당무감사위원장과 윤리위원장을 "즉각 해임해야 한다"고 주장하기도 했다. 또 한 전 대표와 "자주 소통하고 있다"고 말했다.

앞서 당 중앙윤리위는 지난달 26일 김 전 최고위원을 상대로 품위유지 의무 및 성실한 직무수행 의무 위반을 이유로 '탈당 권고' 결정을 했다. 당규에 따라 해당 징계안은 별도의 최고위 의결 없이 보고 사항으로 마무리됐다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'…석달 만에 바뀐 판정 유보 "암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

대법 "SK하닉 성과급, 통상임금 미포함"…삼성 판결과는 달랐다

새로운 이슈 보기