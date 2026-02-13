설 연휴 전 정리해야 할 종목 TOP 10

연일 격변하는 국내 증시 속 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

투자자들 사이에서는 이미 "김호영 따라 하면 손실이 없다"는 말이 돌고 있다. 그의 전략은 단순한 차트 해석이 아니라, 실전 데이터 분석을 통한 즉각 대응형 매매 방식이다.

변동이 시작되면 누구보다 빠르게 움직이고, 수익 구간에서는 과감하게 청산하는 공격적인 전략으로 높은 효율을 보여준다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 7,455 전일대비 165 등락률 -2.17% 거래량 777,859 전일가 7,620 2026.02.13 10:13 기준 관련기사 [특징주]하이브의 지분매각…YG PLUS, 6%대 약세'15%룰' 묶인 넥스트레이드, 53개 종목 추가 거래 중지[특징주] YG PLUS, 넷플릭스 '케데헌' IP확장…음원유통 협업 부각 강세 전 종목 시세 보기 close , 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 7,150 전일대비 650 등락률 +10.00% 거래량 15,091,356 전일가 6,500 2026.02.13 10:13 기준 관련기사 한화금융 '라이프플러스 TV', 라플위클리 시즌6 공개한화금융, 공동 브랜드 'PLUS' 확장…LIV 골프 한국팀 스폰서십[특징주]'오천피' 달성에 증권株 일제히 급등…키움 7%대↑ 전 종목 시세 보기 close , GS글로벌 GS글로벌 001250 | 코스피 증권정보 현재가 2,600 전일대비 15 등락률 +0.58% 거래량 627,409 전일가 2,585 2026.02.13 10:13 기준 관련기사 GS, 스타트업 협업 확대…허태수 "단순 투자 아닌 신사업 포트폴리오"GS그룹, 2026년 임원 인사…오너家 허용수·허세홍, 부회장 승진현대차 아반떼·랜드로버 디스커버리4 등 19개 차종 1만4708대 리콜 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 883,000 전일대비 5,000 등락률 -0.56% 거래량 1,424,200 전일가 888,000 2026.02.13 10:13 기준 관련기사 5500 찍은 코스피…"6000 고지 보인다"은행주가 저평가 구간? 투자금 추가 활용으로 기회 살린다면코스피, 사상 첫 5500선 돌파…반도체 '투톱' 날았다 전 종목 시세 보기 close , 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 5,090 전일대비 30 등락률 -0.59% 거래량 1,243,061 전일가 5,120 2026.02.13 10:13 기준 관련기사 [클릭 e종목]"팬오션, 포트폴리오 다변화로 목표가 ↑"한앤컴퍼니, SK해운 VLCC 10척 팬오션에 1조 매각팬오션 지난해 매출 5조4329억원…전년 대비 5.3%↑ 전 종목 시세 보기 close

