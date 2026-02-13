투자금만 넉넉했다면 그 종목 더 샀을 텐데...4배 투자금을 연 5%대 금리로

스탁론은 주식 시장에서 투자 기회를 포착했으나 자금이 부족한 투자자들에게 자금 운용 수단으로 주목받고 있다. 특히 시장 변동성 확대 시 자금 운용 효율성이ㄴ 중요해지며, 보유 자금만으로 부족한 수익 구조를 보완하는 대안이 될 수 있다.

최근 스탁론 시장의 핵심 키워드는 '금리'로, 과거 높은 비용 부담과 달리 하이스탁론이 연 5%대 최저금리 상품을 출시하며 이자 부담을 낮춘 선택지를 제공하고 있다. 보유 자금만으로는 아쉬운 수익 구조에 머물 수밖에 없는 투자자라면, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론을 통해 기회 구간에서 수익 극대화를 노릴 수 있는 환경이 마련된 셈이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 117,600 전일대비 3,800 등락률 -3.13% 거래량 1,946,653 전일가 121,400 2026.02.13 14:02 기준 관련기사 은행주가 저평가 구간? 투자금 추가 활용으로 기회 살린다면LG전자, 보유 자사주 소각해 감자 결정LG전자, 다음달 23일 주총서 류재철 사장 사내이사 선임 전 종목 시세 보기 close , 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 203,500 전일대비 6,000 등락률 -2.86% 거래량 949,349 전일가 209,500 2026.02.13 14:02 기준 관련기사 수익 키우려면 종목은 물론 투자금 규모도 중요! 4배까지 쓸 수 있다면?한미반도체, '2026 세미콘 코리아'서 와이드 TC 본더 첫 공개한미반도체 "2026 세미콘 코리아 와이드 TC 본더 첫 소개" 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 98,300 전일대비 2,800 등락률 +2.93% 거래량 15,070,458 전일가 95,500 2026.02.13 14:02 기준 관련기사 은행주 저평가 구간 지속…실적·자본 개선에 상승 흐름 유효?KB자산운용 'RISE AI전력인프라 ETF', 순자산 1000억 돌파외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감 전 종목 시세 보기 close , 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,000 전일대비 1,550 등락률 -3.26% 거래량 4,054,089 전일가 47,550 2026.02.13 14:02 기준 관련기사 종목 잘 골랐다면 그 다음은 넉넉한 투자금 마련...최대 4배까지?조선주 조정 마무리 국면…밸류 부담 낮아진 지금이 매수 타이밍?일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종] 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 253,750 전일대비 1,750 등락률 -0.68% 거래량 634,985 전일가 255,500 2026.02.13 14:02 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감CJ대한통운, 새벽 배송 규제 완화·호실적에 9%↑[특징주][Why&Next]최수연 네이버 대표는 왜 '커머스'에 진심일까 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>