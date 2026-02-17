"우리도 '치맥'할래요"…외국인도 반한 'K치킨'[K홀릭]

바삭한 식감 앞세운 '한국식 치킨'

틱톡 등 SNS서도 호평 이어져

편집자주 전 세계적으로 한국 문화에 대한 관심이 빠르게 커지고 있다. K푸드·K뷰티 등 한국 관련 상품과 콘텐츠는 특정 마니아층을 넘어 해외 소비자들의 일상 전반에 스며들고 있다. [K홀릭]은 세계 곳곳에서 포착되는 '한국 열풍'을 조명하며 해외 소비자들이 왜 한국에 주목하고 있는지를 짚어본다.



바삭한 식감과 다양한 맛을 내세운 한국식 치킨이 해외 소비자들의 호응을 얻으며 국내 외식업체의 해외 진출을 견인하고 있다. 특히 영화나 드라마 등을 통해 '치맥'(치킨과 맥주) 문화를 접하는 경우가 늘면서 한국식 치킨에 대한 해외 소비자들의 관심은 더욱 확대되는 모습이다. 이에 따라 국내 치킨 프랜차이즈 업체들 역시 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다.

K외식 해외매장 5년 새 25%↑…치킨이 진출 주도

최근 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 발표한 '2025년 외식기업 해외 진출 실태조사'에 따르면 지난해 국내 외식기업들은 미국·중국·베트남 등 전 세계 56개국에서 총 4644개 매장을 운영하는 것으로 나타났다. 이는 2020년 3722개 대비 24.8% 증가한 수치다. 같은 기간 해외 진출 국가는 48개국에서 56개국으로 늘었다.

해외 진출 업종 가운데서는 치킨 전문점의 비중이 가장 컸다. 국내 치킨 브랜드 28개가 운영 중인 해외 매장은 1809개로, 전체 해외 진출 매장의 39.0%를 차지했다.

국가별로 보면 치킨전문점은 미국(555개)에 가장 많이 진출해 있는 것으로 집계됐다. 이어 필리핀(207개), 태국(157개), 베트남(129개), 대만(109개) 순이었다. 특히 카자흐스탄의 경우, 2023년까지는 국내 치킨 브랜드 매장이 한 곳도 없었으나, 현재는 60개 매장이 운영되고 있는 것으로 나타났다.

특히 본촌치킨과 BBQ 등 주요 프랜차이즈 업체가 미국을 중심으로 출점을 확대하며 해외 매장 수 증가를 이끈 것으로 나타났다. 본촌치킨은 국내에는 비교적 덜 알려진 브랜드지만, 미국 전역에서 150개 이상의 매장을 운영하고 있다. BBQ 역시 2003년 해외 진출을 시작한 이후 미국과 캐나다, 중남미, 동남아시아 등지로 매장을 꾸준히 확대하고 있다.

세계인 입맛 사로잡은 비법은 바삭함·다양한 맛

틱톡서 'Korean Fried Chicken' 관련 해시태그가 달린 게시물들이 잇달아 올라오고 있다. 틱톡 원본보기 아이콘

한국 치킨의 해외 진출이 확대되면서 사회관계망서비스(SNS)에서도 한국식 치킨에 대한 관심이 이어지고 있다. 한 외국인은 틱톡에 한국식 치킨을 먹는 영상을 올리며 "치킨을 어떻게 튀겼는지는 모르겠지만, 대단한 맛"이라고 호평했다. 해당 영상에서 해외 누리꾼들은 "아시아에서 한국은 치킨의 왕", "한국식 프라이드치킨은 너무 맛있어서 많은 사람이 먹어봤으면 좋겠다", "바삭한 맛이 인상적" 등의 다양한 반응을 보였다.

한국식 치킨이 세계인의 입맛을 사로잡은 배경에는 바삭한 식감과 다양한 맛이 꼽힌다. 한국식 치킨은 닭을 두 번 튀기는 조리 방식을 활용해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 일명 '겉바속촉' 식감을 구현하는 경우가 많다. 또 두꺼운 튀김옷을 입혀 다소 거친 식감을 가진 미국식 치킨과 달리, 한국식 치킨은 얇은 튀김옷을 입혀 바삭하게 튀기면서도 육즙을 살리는 점이 특징이다.

양념의 다양성 역시 한국 치킨의 강점이다. 매콤한 고추장을 기반으로 한 양념치킨을 비롯해 간장치킨, 마늘 치킨, 허니 치킨 등 여러 소스를 활용한 메뉴가 지속해서 개발돼 왔다. 최근에는 마라, 사워크림 등 글로벌 트렌드를 반영한 메뉴도 등장하며 소비자 선택지를 넓히고 있다.

여기에 드라마와 영화 등 K콘텐츠를 통해 확산한 '치맥' 문화도 해외 인지도 확대에 영향을 미쳤다. 직장인들이 회식에서 치맥을 즐기는 장면이나 스포츠 중계를 보며 치킨과 맥주를 먹는 모습은 K드라마의 단골 장면 중 하나다. 이에 '치맥(Chimaek)'은 2021년 옥스퍼드 영어사전(OED)에 등재되기도 했다. OED는 치맥에 대해 "프라이드치킨과 맥주의 조합이 한국 드라마 '별에서 온 그대'를 통해 한국 밖에서 대중화됐다"고 설명했다.

외국인이 가장 선호하는 한국 음식? K치킨

해외 소비자들의 반응도 긍정적이다. 농림축산식품부와 한식진흥원이 22개국 주요 도시 소비자 1만1000명을 대상으로 실시한 '2025 해외 한식 소비자 조사' 결과에 따르면, '한국식 치킨'은 한식 선호도 조사에서 14%로 1위를 차지했다. 이어 ▲김치(9.5%) ▲비빔밥(8.2%) ▲불고기(5.6%) ▲라면(5.1%) 순으로 나타났다.

최근 1년간 실제로 자주 먹은 한식 메뉴에서도 '한국식 치킨'은 28.3%로 가장 높은 응답률을 기록했다. ▲김치(28.0%) ▲비빔밥(19.9%) ▲라면(16.6%) ▲불고기(14.0%) ▲만두(13.3%) ▲김치볶음밥(12.5%) 등이 뒤를 이었다.

상황이 이렇자 국내 치킨 프랜차이즈 업체들은 해외 시장 진출에 적극 나서는 분위기다. 다이닝브랜즈그룹 치킨 브랜드 bhc는 지난해 12월 인도네시아 수도 자카르타에 인도네시아 1호 매장을 열며 현지 시장 공략에 나섰다. 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 올해 중국과 말레이시아, 두바이 등 해외시장을 중심으로 신규 출점을 확대할 방침이다. 제너시스BBQ 그룹 역시 배우 이민호를 BBQ 중국 시장 모델로 발탁하고 현지 마케팅을 강화하며 중국 시장 공략에 속도를 낼 계획이라고 밝혔다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



