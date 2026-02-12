본문 바로가기
루프트한자 파업으로 항공기 수백편 결항 우려

유현석기자

입력2026.02.12 14:55

독일 항공사 루프트한자의 조종사와 승무원이 파업에 들어가면서 항공편 수백편이 결항될 전망이다.


로이터통신은 독일 프랑크푸르트와 뮌헨공항 출발 안내판에 목요일(12일) 장거리 연결편을 포함한 수십 편의 항공편이 취소된 것으로 나타났다고 11일(현지시간) 보도했다.

또한 블룸버그통신은 독일공항협회를 인용해 460편이 넘는 항공편이 취소되고 약 6만9000명의 승객이 직접적인 영향을 받을 것으로 추산된다고 전했다. 루프트한자는 블룸버그에 '광범위한 항공편 취소'가 발생할 것으로 예상된다고 설명했다. 다만 구체적인 수치는 밝히지 않았다.


루프트한자 조종사노조는 사측에 퇴직연금 기여금을 3배로 늘리라고 요구하며 12일 0시1분부터 오후 11시59분까지 파업한다고 밝혔다. 조종사노조는 연금 분담을 둘러싸고 사측과 일곱 차례 협상했으나 진전이 없자 지난해 9월 조합원 투표에서 파업을 결의했다. 조종사노조에는 약 4800명, 승무원노조에 약 2만명이 속해 있다


미하엘 니게만 루프트한자 최고인사책임자(CHRO)는 베를린에서 기자들에게 "노조의 이번 사태 확대를 매우 우려하고 있다"며 노조 측 요구를 수용할 "재정적 여지는 전혀 없다"고 강조한 바 있다.

루프트한자는 오스트리아항공(Austrian Airlines), 유로윙스(Eurowings), 스위스(Swiss) 등 그룹 내 다른 항공사로 승객을 재예약하는 방식으로 피해를 최소화할 방침이라고 밝혔다. 또한 승객들은 독일 국영 철도회사인 도이체반(Deutsche Bahn)을 이용하는 일정으로 항공권을 교환할 수 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
