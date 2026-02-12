이억원 "국민성장펀드 40% 지방 지원"…충청에 스타트업 거점 '넥스트 허브' 조성

충남 아산서 국민성장펀드 지역 간담회 개최



이억원 금융위원장이 총 150조원 규모의 국민성장펀드 가운데 40%를 지방에 지원한다고 12일 밝혔다.

이억원 금융위원장 AD 원본보기 아이콘

이 위원장은 이날 충남 아산 모나밸리에서 '국민성장펀드·지방우대금융 지역간담회'를 열고 "국민성장펀드는 각 지역과 기업이 갖고 있는 성장 잠재력을 깨워 우리 첨단산업의 글로벌 경쟁력을 높이는 것이 목표"라며 이같이 말했다. 이 위원장은 전날부터 1박 2일 일정으로 국민성장펀드 현장 지역 간담회를 진행하고 있다.

그는 금융위원회가 '생산적 금융 대전환' 정책과제의 일환으로 지방우대금융을 추진하고 있다며 세부 계획을 소개했다.

우선 산업은행을 중심으로 충청권에 혁신·스타트업 복합지원 공간인 '넥스트 허브 인 충청'을 2029년 완공을 목표로 설립할 계획이다. 이는 서울 마포에 위치한 세계 최대 규모의 스타트업 인큐베이터 '프론트원'의 제2 모델로, 자금·공간·네트워크와 각종 입주·편의시설 등 스타트업 성장에 필요한 요소를 집적한 창업·벤처 생태계 거점이다. 넥스트 허브 인 충청에는 산업은행과 기업은행, 신용보증기금, 사모펀드(PE), 벤처캐피털(VC), 시중은행 등 유관기관이 모두 함께 입주해 협업하게 된다. 이를 통해 스타트업에 성장 단계별 맞춤형 서비스를 종합 지원할 예정이다.

이 위원장은 "넥스트 허브 인 충청은 서울 프론트원과 함께 대한민국 벤처 생태계를 이끄는 두 개의 핵심 거점 역할을 할 것"이라며 "역동적인 충청권을 위한 창업·벤처 랜드마크가 되도록 하겠다"고 강조했다.

이날 이 위원장은 충북 청주 오송생명과학단지에 위치한 대웅제약을 방문해 바이오 기업 간담회를 개최했다. 이어 충남 아산 소재 하나마이크론을 찾아 생산설비를 시찰하고 반도체 기업 관계자들을 만나 업황과 현장의 목소리를 청취했다. 국민성장펀드는 반도체 분야에 대해 5년간 20조원 투자 목표를 제시한 바 있다.

이 위원장은 "국민성장펀드 분야별 투자 목표로 반도체에 5년간 약 20조원 수준을 제시했으며, 국민성장펀드뿐 아니라 대출·보증 등 정책금융을 통해 산업 생태계 전반을 빈틈없이 지원해나갈 예정"이라며 "반도체 산업은 인공지능(AI), 자율주행 등 여타 산업의 성패와 직결된 만큼 대한민국 경제가 보다 도약할 수 있도록 금융이 반도체 산업의 혁신을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>