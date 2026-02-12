설연휴 아난티서 뭐래?… 윷점치기·가훈쓰기·미식여행, 명절 이벤트 푼다

아난티 코브·빌라쥬 드 아난티, 민속놀이·뷔페 다채



제기차기·전통민속놀이 체험존 운영, 경품 이벤트도

설 연휴 아난티가 다채로운 체험 행사와 미식 보따리를 푼다.

부산 기장 아난티 코브와 빌라쥬 드 아난티는 가족 단위 고객을 위한 체험 프로그램과 특선 뷔페를 선보인다고 12일 알렸다.

아난티 코브는 오는 16~17일 펜트하우스 잔디정원에서 '전통 민속놀이존'을 운영한다. 투호, 제기차기, 줄넘기, 딱지치기 등 야외 놀이와 함께 한해의 운세를 점쳐보는 '윷점치기' 체험을 마련했다.

17일 설 당일에는 아난티 앳 부산 코브 1층 폐백실에서 '차례상 및 세배 체험존'을 연다. 간단한 제기와 차례 음식을 갖춘 공간에서 어린이들은 전통 예절을 배운다. 이날 이터널저니 키즈존에서는 새해 '오복'을 주제로 한 구연동화 프로그램도 진행한다.

빌라쥬 드 아난티도 참여형 프로그램을 운영한다. 오는 14~15일 엘피 크리스탈 1층에서 페이스 페인팅 이벤트를 열고 17일에는 캘리그라피 작가가 가족 가훈을 미니 족자에 적어주는 '우리 가훈 쓰기' 행사를 마련했다. 15~17일에는 럭키 룰렛 경품 이벤트와 제기차기 체험도 함께 진행한다.

미식 행사도 준비했다. 아난티 코브 '라메르'는 15~16일 양갈비와 LA갈비, 사시미 등을 포함한 스페셜 디너 뷔페를 선보인다. 빌라쥬 드 아난티 '르블랑'은 16~17일 명절 대표 요리와 해산물 메뉴를 중심으로 디너 뷔페를 1·2부로 나눠 운영한다.

아난티 측은 "가족이 함께 전통문화를 체험하고 식사를 즐기며 설 연휴를 보낼 수 있도록 프로그램을 짰다"고 소개했다.





