경기도일자리재단, AI 인재육성 등 추진…시흥시 등 10개 기관과 협약

이영규기자

입력2026.02.12 10:19

경기도일자리재단이 10개 기관과 인공지능(AI) 육성 등을 위한 협약을 체결했다.


도 일자리재단은 11일 시흥시청에서 시흥시, 고용노동부 안산고용노동지청, 한국공학대학교, 경기과학기술대학교, 중소벤처기업연수원, 한국산업인력공단 경기서부지사, 시흥시소상공인연합회, 시흥상공회의소, 시흥시기업인협회, 시흥시소부장경영인협회 등 10개 유관기관과 'AI 인재 육성·기업혁신을 위한 업무협약'을 체결했다고 12일 밝혔다.

이날 협약은 급변하는 기술 환경에 대응해 각 기관이 역할을 분담하고, 실무형 AI 인재를 체계적으로 육성함으로써 지역 기업의 디지털 전환(DX)과 AI 전환(AX)을 지원하기 위해 마련됐다.


경기도일자리재단이 11일 시흥시청에서 시흥시 등 10개 유관기관과 'AI 인재 육성 및 기업 혁신을 위한 업무 협약'을 체결한 뒤 기념 사진을 찍고 있다. 경기도일자리재단 제공

협약에 따라 도 일자리재단은 AI 인재 양성과 산업 수요를 연결하는 가교 역할을 맡는다. 주요 추진 과제는 ▲청년 엔지니어 육성을 통한 고용 및 정주 지원 ▲중장년 및 경력단절 여성 대상 AI·디지털 직무 재취업 교육 ▲경기도일자리포털 '잡아바'를 활용한 우수 AI 기업 홍보 및 채용 지원 등이다.


앞서 도 일자리재단과 시흥시는 지난해부터 지역 산업단지의 지속 가능한 인력 수급 모델을 고민하며 '청년 엔지니어 육성 사업'을 공동 기획 추진해 왔다. 이번 협약을 계기로 사업 범위를 확대하고, 청년의 지역 정착과 취업 연계를 지원하는 선순환 고용 시스템을 고도화할 계획이다.

윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "제조업의 경쟁력 회복, 즉 '제조업 르네상스'의 성패는 결국 현장에 강한 실무형 AI 인재 확보에 달려 있다"며 "청년부터 중장년, 경력단절여성까지 아우르는 생애주기별 AI 직업훈련 체계를 공고히 해 시흥시 제조기업들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI 혁신 기업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
