에스피소프트, 지난해 순이익 1163%↑…데이터센터 기반 성장 가속

임춘한기자

입력2026.02.12 09:49

에스피소프트 는 지난해 연결 기준 당기순이익이 전년 동기 대비 1163% 증가한 38억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 21% 성장한 545억원, 영업이익은 36억원으로 흑자 기조를 유지했다.


실적 호조는 본원사업인 인공지능(AI) 소프트웨어(SW) 제품 공급뿐 아니라 자회사를 통한 데이터센터 매출 확대에 따른 것이다. 특히 지난 2024년 스팩 합병상장에 따른 일회성 비용과 유호스트 인수 과정에서 발생한 주식교환 비용이 해소되면서 지난해 순이익이 대폭 증가했다.

에스피소프트는 마이크로소프트(MS) SPLA(서비스 공급자 라이선스 계약) 총판 지위를 바탕으로 다양한 SW 제품을 공급 중이다. 최근 어도비 VIP(Value Incentive Plan) MP(Marketplace) 파트너 자격을 획득하고 보유 라이선스를 결합한 통합 소프트웨어 플랫폼을 론칭, AIaaS(AI as a Service)까지 사업 영역을 확대해 나가고 있다.


에스피소프트 관계자는 "MS뿐 아니라 어도비까지 파트너십을 확장하고 통합 소프트웨어 플랫폼을 선보였다"며 "클라우드 스토리지 등 다양한 신규 서비스를 중심으로 실적 호조세를 이어갈 것"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
