지난해 유상증자 발행액 33조6957억원…전년比 26.3%↑

한국예탁결제원은 지난해 유상증자 발행규모가 총 695개사, 33조6957억원으로 집계됐다고 12일 밝혔다. 증자 회사 수는 전년 대비 3.3% 감소하고 금액은 26.3% 증가했다.

시장별로 유가증권시장은 56개사, 16조8538억원으로 전년 대비 각각 5.7%, 98.8% 증가했다. 코스닥 시장은 231개사, 4조7798억원으로 회사 수는 2.2% 증가하고 금액은 7.2% 감소했다. 코넥스 시장은 35개사, 3172억원으로 전년 대비 각각 25.0%, 72.3% 늘었다. 비상장사는 373개 사, 11조7449억원으로 각각 9.5%, 8.7% 줄었다.

배정 방식별로 일반공모는 119건, 3조9212억원(11.64%), 주주배정은 92건, 11조9268억원(35.42%), 제3자배정은 806건, 17조8477억원(52.94%)이었다.

유상증자 금액 규모가 가장 큰 회사는 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,129,000 전일대비 1,000 등락률 -0.09% 거래량 87,264 전일가 1,130,000 2026.02.12 11:05 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감코스피 1%대 상승…5360선 도달장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발 전 종목 시세 보기 close (4조2188억원)이었다. 이어 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 1,706,000 전일대비 28,000 등락률 +1.67% 거래량 16,693 전일가 1,678,000 2026.02.12 11:05 기준 관련기사 "이사 주주충실의무 정관에 담자"…영풍·MBK, 고려아연에 제안'워시 쇼크' 은ETN 50% 급락…당분간 숨고르기 전망 [특징주]원자재값 하락에…고려아연 11% 급락 전 종목 시세 보기 close (2조8336억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 115,900 전일대비 2,400 등락률 +2.11% 거래량 269,391 전일가 113,500 2026.02.12 11:05 기준 관련기사 [클릭 e종목]"SK이노베이션, 올해 실적 대폭 개선…투자의견·목표가↑"[특징주]"2025년 순손실·무배당" SK이노베이션, 3.86%↓[마켓 ING]코스피, FOMC 주목하며 5000선 안착 시도 전망 전 종목 시세 보기 close (2조원)이었다. 유상증자 주식 수가 가장 많은 회사는 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 4,425 전일대비 270 등락률 -5.75% 거래량 23,544,145 전일가 4,695 2026.02.12 11:05 기준 관련기사 투자금이 적으니 수익 규모에도 한계가...4배 투자금을 연 5%대 금리로?[특징주]한온시스템, 고객 확대·비용 절감 효과에 5% ↑[특징주]‘신사업 가시화’ 한온시스템 10%↑ 전 종목 시세 보기 close (3억4800만주), 위니아에이드 위니아에이드 377460 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,080 2026.02.12 11:05 기준 관련기사 범양건영·금양 등 감사의견 미달 57곳, 상장폐지 위기위니아에이드, 154억 규모 대유글로벌 신주 취득 후 처분태영건설 등 코스피 13개사, '감사의견거절' 등 상폐사유 발생 전 종목 시세 보기 close (1억6800만 주), 오가닉티코스메틱홀딩스(1억4700만주) 순이었다.

지난해 무상증자 발행규모는 총 66개 사, 8억5900만주로 전년 대비 증자 회사 수는 24.1%, 주식 수는 25.0% 각각 감소했다.

시장별로 유가증권시장은 7개사, 6600만주로 각각 53.3%, 63.3% 감소했다. 코스닥 시장은 45개사, 7억1100만주로 증자 회사 수는 4.7%, 주식 수는 41.6% 증가했다. 코넥스 시장에서는 무상증자를 진행한 회사가 없었다. 비상장사는 14개사, 8200만주로 전년 대비 회사 수는 48.1%, 주식 수는 82.0% 각각 줄었다.

지난해 무상증자 66건 중 64건의 재원이 주식발행초과금으로 전체 대상 회사의 97.0%를 차지했다.

무상증자 금액 규모가 가장 큰 회사는 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 84,600 전일대비 4,000 등락률 +4.96% 거래량 249,804 전일가 80,600 2026.02.12 11:05 기준 관련기사 디앤디파마텍 지알파, 전립선암 치료제 유럽 특허 등록 결정워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감디앤디파마텍 MASH 치료제 DD01, 中·인도 특허 등록 결정 전 종목 시세 보기 close (3조1234억원)이었고, 증자 주식 수 규모가 가장 큰 회사는 현대바이오사이언스(4802만 주)였다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>