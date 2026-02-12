LG생건, 더마브랜드 'CNP' 美 얼타뷰티 입점

LG생활건강, CNP 미 뷰티숍 '얼타 뷰티' 온·오프라인 동시 입점

CNP 더마앤서 앰플 등 18종 얼타 온라인 출시

CNP 립세린 6종은 오프라인 1400여 곳도 입점

LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 5,000 등락률 +1.84% 거래량 18,420 전일가 271,500 2026.02.12 09:24 기준 관련기사 [Why&Next]영업이익률 20% '대박'…전 세계 홀린 '사대 K기업'MSCI 한국지수에 현대건설·삼성에피스홀딩스 신규 편입 K-뷰티 또 지각변동…'3위 싸움' 더 치열해졌다 전 종목 시세 보기 close 의 더마코스메틱 브랜드 'CNP'가 미국 대표 화장품 유통업체 '얼타 뷰티'의 온·오프라인 채널에 동시 입점하며 북미 시장 공략에 나선다.

LG생활건강은 지난 1일 미국 얼타 뷰티의 온·오프라인 채널에 CNP 대표 라인인 '프로폴리스'와 '더마앤서' 제품을 잇따라 론칭했다고 12일 밝혔다. CNP의 강점인 기초 스킨케어를 강화해 북미시장에서 K-더마코스메틱의 대표 주자로 자리 잡겠다는 계획이다.

CNP는 특히 고효능 '더마앤서' 라인을 강화할 계획이다. 더마앤서 라인은 피부 전문 관리에서 영감을 받은 주성분을 각 앰플에 처방한 고기능성 라인이다. PDRN 성분을 함유한 액티브 부스트 앰플과 일본에서 좋은 반응을 얻은 PDRN 핑크토닝 딥인샷 앰플을 주력 제품으로 북미 시장 공략에 나설 예정이다.

얼타 뷰티 온라인에는 'CNP 더마앤서 액티브 부스트 앰플', 'CNP 더마앤서 베리어 리셋 크림' 등을 선보였다. 이와 함께 CNP 스테디셀러인 '프로폴리스' 라인도 얼타 뷰티 온라인을 시작으로 북미 시장을 공략한다. 대표 제품인 'CNP 프로폴리스 에너지 액티브 앰플'은 누적 판매량 822만 병을 돌파한 베스트셀러로, 이 제품을 포함해 총 18종을 출시했다.

이번 온라인 입점 제품 중 'CNP 프로폴리스 립세린' 6종은 얼타 뷰티 1400여 개 오프라인 매장에서도 판매된다. CNP 립세린은 지난 2024년 5월 북미 최대 온라인 쇼핑몰인 아마존에 론칭해 '립버터' 카테고리에서 큰 인기를 끌며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

CNP 브랜드 관계자는 "향후 더마앤서 PDRN 핑크토닝 앰플 등 기초 스킨케어 제품군을 확대하며 새로운 성공 스토리를 만들 것"이라며 "지속적인 마케팅으로 현지 고객과의 접점을 확대하며 북미 시장에서 'K-더마 브랜드'로 입지를 확고히 다지겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



