켄달 제너가 소환한 10년 전 감성…Z세대가 '복고'에 꽂힌 이유 보니

Y2K 감성 이어 '2016 감성' 열풍

노란 필터·찢어진 청바지 등 재등장

경제 불확실성 커질수록 강해지는 복고 소비

최근 젊은 세대를 중심으로 10년 전 유행했던 패션 아이템이 다시 주목받고 있다. 온라인상에서 과거 향수를 자극하는 '2026isthenew2016' 밈이 확산하면서 당시 스타일까지 재조명되는 분위기다.

11일 중고거래 플랫폼 당근에 따르면, 지난달 '봄버 재킷' 거래량은 전년 동월 대비 276.7% 급증한 것으로 나타났다. '앵클부츠' 거래량 역시 136% 증가했다. 두 아이템 모두 2010년대 중반 한 차례 유행을 이끈 대표 상품이다.

봄버 재킷은 1차 세계대전 당시 미 공군 비행사들이 착용하던 항공 점퍼에서 유래했다. 2010년대 중반에는 '항공 점퍼'라는 이름으로 국내외에서 큰 인기를 끌었다. 중고거래 플랫폼 '번개 장터' AD 원본보기 아이콘

먼저 봄버 재킷은 1차 세계대전 당시 미 공군 비행사들이 착용하던 항공 점퍼에서 유래했다. 2010년대 중반에는 '항공 점퍼'라는 이름으로 국내외에서 큰 인기를 끌었다. 발목을 감싸는 앵클부츠, 무릎이나 허벅지가 찢어진 디스트로이드 데님 역시 2016년 패션을 상징하는 아이템으로 꼽힌다.

복고 유행 이끄는 인플루언서와 소셜미디어

이 같은 유행의 중심에는 사회관계망서비스(SNS)가 있다. '2026isthenew2016''이라는 밈은 10년 전 분위기를 회상하며 당시 감성을 재현하는 게시물을 공유하는 흐름이다. 노란 색감 필터를 활용한 사진, 2016년 히트곡을 배경음악으로 한 숏폼 영상이 큰 인기를 누리고 있다. 특히 틱톡과 인스타그램에서는 관련 해시태그 조회 수가 수백만 회를 넘는 사례가 잇따른다. 해외에서는 켄달 제너, 카일리 제너 등이 과거 사진을 공유했고, 국내에서는 그룹 레드벨벳의 조이, 아이브의 안유진 등이 동참하며 화제를 모았다. 해외에서 시작된 트렌드는 SNS 알고리즘을 타고 빠르게 확산하며 국내 소비 시장에도 영향을 주고 있다.

이 같은 유행의 중심에는 사회관계망서비스(SNS)가 있다.'2026isthenew2016''이라는 밈은 10년 전 분위기를 회상하며 당시 감성을 재현하는 게시물을 공유하는 흐름이다. 인스타그램 원본보기 아이콘

복고 열풍은 실제 판매 지표에서도 확인된다. 패션 플랫폼 29CM에 따르면 지난 1월께 '봄버 자켓' 거래액은 전년 동기 대비 402% 급증했다. '디스트로이드 데님' 거래액도 307% 늘었다. 같은 기간 W컨셉에서는 데님 카테고리 매출이 90% 상승했고, 앵클부츠 매출도 24% 증가했다. 에이블리에서는 '찢청바지' 검색량이 40% 늘었고, 꽃무늬 원피스 거래액 역시 20% 이상 증가한 것으로 집계했다.

업계 관계자는 "단순한 콘텐츠 소비를 넘어 실제 구매로 이어지는 점이 이번 유행의 특징"이라며 "특정 연도를 콘셉트로 한 큐레이션 기획전도 늘고 있다"고 설명했다.

반복해서 유행하는 복고 패션, '회상형 소비' 대체 뭐길래

이번 흐름은 앞서 불었던 Y2K 열풍과도 닮았다. 2000년대 초반 스타일을 재해석한 Y2K 패션은 몇 년간 MZ세대 소비를 이끌었다. 이제는 그다음 주기로 2010년대 중반 감성이 소환된 셈이다. 전문가들은 이를 '회상형 소비'로 분석한다. 사회 전반의 불확실성이 커질수록 비교적 안정적이었다고 느끼는 과거 시점을 떠올리며 심리적 위안을 얻으려는 경향이 강해진다는 설명이다.

따라서 이렇게 과거의 문화가 유행하는 현상은 단순히 패션 카테고리를 넘어 '문화 복고'로 이어질 수 있다는 분석도 나온다. 과거 특정 시점에 유행했던 메이크업 스타일, 스마트폰 카메라 필터, 음악 플레이리스트까지 함께 재조명되고 있기 때문이다. 이 가운데 이미 일부 브랜드는 2016년 로고 디자인과 광고 콘셉트를 재해석한 캠페인을 준비 중인 것으로 알려졌다.

패션은 늘 시대의 분위기를 반영한다. 불확실한 현재 속에서 과거의 감성을 소환하는 소비 심리가 새로운 문화 흐름으로 자리매김할 것이라는 전망도 제기된다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>