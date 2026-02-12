KB자산운용 'RISE AI전력인프라 ETF', 순자산 1000억 돌파

최근 1개월 수익률 18.55%

KB자산운용은 ' RISE AI전력인프라 RISE AI전력인프라 0101N0 | 코스피 증권정보 현재가 15,755 전일대비 75 등락률 +0.48% 거래량 146,579 전일가 15,680 2026.02.12 09:37 기준 전 종목 시세 보기 close ETF'가 순자산 1000억원을 돌파했다고 12일 밝혔다.

인공지능(AI) 산업 성장과 함께 중장기 수요가 확대되는 전력 인프라 전반에 투자하는 구조가 투자자들에게 호평받으면서 자금 유입으로 이어지고 있는 것으로 풀이된다.

'RISE AI전력인프라 ETF'는 국내 전력 인프라 밸류체인 전반에 투자하는 상장지수펀드(ETF)다. 발전 설비를 비롯해 송·배전, 초고압 케이블, 에너지저장장치(ESS), 원자력 등 전력 생태계를 구성하는 핵심 산업군을 포괄한다. 데이터센터 증설과 전력망 고도화, 원전 및 차세대 에너지 인프라 확대 등 중장기 산업 트렌드를 반영했다.

특히 개별 원전이나 ESS 등 단일 테마에 집중하기보다 전력 인프라 전반을 하나의 포트폴리오로 구성해 변동성을 분산할 수 있다는 점이 돋보인다. 이 ETF는 'KRX-Akros AI전력인프라 지수'를 추종하며, 테마 적합도를 중심으로 총 15개 종목을 담는다. 종목별 최대 편입 비중은 15%로 제한해 특정 종목 편중을 방지한다. 주요 편입 종목으로는 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 2,397,000 전일대비 4,000 등락률 -0.17% 거래량 7,027 전일가 2,401,000 2026.02.12 09:37 기준 관련기사 K전력 '빅3', 수주 27조 금자탑…북미 중심 사업 재편 속도[클릭 e종목]"효성중공업, 장기 호황에 따른 성장 지속…목표가↑"[클릭 e종목]"효성중공업, 어닝 서프라이즈…목표가 24%↑" 전 종목 시세 보기 close , HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 971,000 전일대비 24,000 등락률 -2.41% 거래량 45,280 전일가 995,000 2026.02.12 09:37 기준 관련기사 [특징주]'분기 최고 실적' HD현대일렉트릭 9.64%↑[클릭 e종목]"HD현대일렉트릭 목표가 ↑…배전서도 성장 기대"하루새 78% 급등한 '태양광 ETF' 그 뒤엔 일론 머스크 있었다 전 종목 시세 보기 close , LS ELECTRIC LS ELECTRIC 010120 | 코스피 증권정보 현재가 669,000 전일대비 2,000 등락률 +0.30% 거래량 39,901 전일가 667,000 2026.02.12 09:37 기준 관련기사 하루새 78% 급등한 '태양광 ETF' 그 뒤엔 일론 머스크 있었다LS일렉 "HVDC는 '신뢰' 게임…20년 노하우로 '에너지 고속도로' 정조준"K전력 '빅3', 수주 27조 금자탑…북미 중심 사업 재편 속도 전 종목 시세 보기 close 등 송·배전 설비 기업과 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 93,400 전일대비 2,100 등락률 -2.20% 거래량 2,341,088 전일가 95,500 2026.02.12 09:37 기준 관련기사 은행주 저평가 구간 지속…실적·자본 개선에 상승 흐름 유효?외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감코스피 1%대 상승…5360선 도달 전 종목 시세 보기 close , 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 31,650 전일대비 650 등락률 +2.10% 거래량 1,344,430 전일가 31,000 2026.02.12 09:37 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로보유 자금만으로는 수익이 부족했다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지[특징주]대한전선, HVDC 기술 공개에 주가 7% ↑ 전 종목 시세 보기 close 등 원자력 및 초고압 케이블 관련 기업 등이다. 여기에 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 401,500 전일대비 9,500 등락률 +2.42% 거래량 92,661 전일가 392,000 2026.02.12 09:37 기준 관련기사 [뉴욕증시]1월 강한 고용지표에도 약보합…상승 랠리 제동(종합)장 초반 코스피 주춤, 5200대 약보합 출발"스텔란티스, 삼성SDI 합작 배터리 법인 철수 검토" 전 종목 시세 보기 close 등 ESS 관련 기업도 편입해 전력 저장과 효율화 영역까지 투자 범위를 확장했다.

성과 측면에서도 양호한 흐름을 보이고 있다. 'RISE AI전력인프라 ETF'의 최근 1개월과 연초 이후 수익률은 각각 18.55%, 26.52%에 달한다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI 모델 고도화와 데이터센터 증설은 전력 수요 증가로 직결되고 고성능 연산 확산은 전력 공급과 송·배전, ESS 등 인프라 전반의 투자를 필수적으로 동반한다"며 "이 같은 구조적 변화 속에서 'RISE AI전력인프라 ETF'는 가장 직관적인 AI 인프라 투자 대안"이라고 전했다.





