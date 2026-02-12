통합 LCC 진에어·에어부산·에어서울, 설맞이 합동 봉사활동

3사 봉사 동호회 직원 40여명 참여

떡만둣국 키트 및 선물 꾸러미 제작 지원

진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 7,270 전일대비 40 등락률 -0.55% 거래량 49,778 전일가 7,310 2026.02.12 09:36 기준 관련기사 진에어, 부산·제주발 하늘길 확장…타이중·미야코지마 등 신규 취항진에어, 괌 노선 프로모션 실시… 항공·숙박 혜택 강화진에어, V리그 올스타전서 현장 이벤트…동남아·괌 항공권 증정 전 종목 시세 보기 close 는 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 1,971 전일대비 10 등락률 -0.50% 거래량 94,966 전일가 1,981 2026.02.12 09:36 기준 관련기사 에어부산, 김해공항 소음대책지역 주민 대상 설맞이 나눔에어부산 노조, 13일부터 준법투쟁 돌입…"임금 격차 해소하라"통합 Lcc출범 앞둔 에어부산, 노사 임금 갈등 지속 전 종목 시세 보기 close , 에어서울과 함께 지역사회 소외계층을 위한 설맞이 명절 음식 나눔 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다.



진에어, 에어부산, 에어서울 설 맞이 합동 봉사활동. 진에어 AD 원본보기 아이콘

이번 활동은 한진그룹 저비용항공사(LCC) 3사의 사내 봉사 동호회 소속 직원 40여명이 참여했으며 올해로 2년째를 맞았다. 참가자들은 지난 11일 서울 강서구 등촌9종합사회복지관에서 직접 만두를 빚어 떡만둣국 키트를 제작했다. 이후 생활용품 등이 담긴 선물 꾸러미와 함께 지역 내 소외계층 100가구를 방문해 전달하며 온정을 나눴다.



노경선 진에어 봉사 동호회 회장은 "동료들과 마음을 모아 이웃에게 도움을 줄 수 있어 보람을 느낀다"며 "직접 인사를 드릴 때 반갑게 맞아주시는 모습에 더 큰 에너지를 얻고 가는 것 같다"고 말했다.



진에어 관계자는 "통합 LCC로 나아가는 여정 속에서 3사 임직원이 한마음으로 연대감을 높이고 상생의 가치를 함께 실현한다는 취지"이며 "임직원들의 자발적인 참여로 마련된 이번 활동이 이웃들에게 작은 위로가 되길 바란다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>