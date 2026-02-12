본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

통합 LCC 진에어·에어부산·에어서울, 설맞이 합동 봉사활동

최영찬기자

입력2026.02.12 08:50

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3사 봉사 동호회 직원 40여명 참여
떡만둣국 키트 및 선물 꾸러미 제작 지원

진에어 에어부산 , 에어서울과 함께 지역사회 소외계층을 위한 설맞이 명절 음식 나눔 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다.

진에어, 에어부산, 에어서울 설 맞이 합동 봉사활동. 진에어

진에어, 에어부산, 에어서울 설 맞이 합동 봉사활동. 진에어

AD
원본보기 아이콘

이번 활동은 한진그룹 저비용항공사(LCC) 3사의 사내 봉사 동호회 소속 직원 40여명이 참여했으며 올해로 2년째를 맞았다. 참가자들은 지난 11일 서울 강서구 등촌9종합사회복지관에서 직접 만두를 빚어 떡만둣국 키트를 제작했다. 이후 생활용품 등이 담긴 선물 꾸러미와 함께 지역 내 소외계층 100가구를 방문해 전달하며 온정을 나눴다.

노경선 진에어 봉사 동호회 회장은 "동료들과 마음을 모아 이웃에게 도움을 줄 수 있어 보람을 느낀다"며 "직접 인사를 드릴 때 반갑게 맞아주시는 모습에 더 큰 에너지를 얻고 가는 것 같다"고 말했다.

진에어 관계자는 "통합 LCC로 나아가는 여정 속에서 3사 임직원이 한마음으로 연대감을 높이고 상생의 가치를 함께 실현한다는 취지"이며 "임직원들의 자발적인 참여로 마련된 이번 활동이 이웃들에게 작은 위로가 되길 바란다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희, 지지자에 옥중 편지 "죄 많은데 사랑 주시니 감사…기도하며 버텨"

"필터 빼면 내가 아닌데?" 홍진경 모녀 대화가 쏘아올린 '디지털 성형' 논란

"불황 때문인 줄 알았는데" Z세대 결심에…직격탄 맞은 곳

살 빼려고 '제로콜라' 자주 마셨는데 '충격'…뇌손상 위험 경고

"기후변화, 예상보다 더 빠르다…시스템 구성 요소들 안정 상태 벗어나"

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑그 돈, 반도체에서 나왔다

경찰, '여객기 참사' 부산항공청 등 압수수색

새로운 이슈 보기