고양시, 설명절 종합상황실 가동…이동환 시장 “시민 안전·편의 최우선”

고양시, 14~18일 설명절 종합대책 추진

연휴 기간 문 여는 병원·약국 안내

24시간 응급의료기관 8개소 유지

공영 주차장 무료 운영 현황 정보 제공

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2026년 설 명절을 맞아 시민 안전과 시민 편의를 위한 '설 연휴 종합대책'을 추진한다고 12일 밝혔다.

시는 보건, 복지, 환경, 재난·안전, 교통·수송, 민생경제 안정 등 중점 6개 분야에 대한 종합대책을 수립하고 오는 14일부터 18일까지 5일간 종합상황실을 운영한다.

시는 설 연휴기간 동안 문 여는 병원·약국을 지정한다. 응급환자 발생에 대비한 응급진료체계를 운영하기 위해 병·의원 174개소와 약국 375개소를 연휴 기간 운영 기관으로 지정하고, 해당 정보를 시·구청·보건소 홈페이지와 응급의료 어플리케이션 등을 통해 적극 홍보한다.

특히, 응급환자나 다수 환자 발생에 대한 신속 대처를 위해 관내 응급의료기관인 명지병원, 더자인병원, 일산병원, 국립암센터, 동국대병원, 일산복음병원, 일산차병원, 일산백병원은 24시간 응급진료체계를 유지한다.

설 연휴에 문 여는 의료기관 및 약국 운영 여부, 구급차 출동은 고양시 누리집 및 보건소와 고양시민원콜센터, 구급상황관리센터를 통해 신속하게 안내받을 수 있다.

연휴 기간 비상 상황에 대응하기 위해 부서별로 대응반을 편성해 명절 기간 재난상황실을 24시간 운영한다. 재난·안전 상황 모니터링과 유관기관 연락망 구축을 통해 긴급상황 발생 시 신속한 초기대응을 실시한다.

상수도 누수·계량기 파손에 대비한 시설 긴급 보수, 비상 급수 지원을 실시하고, 하수도 역류, 파손 등 긴급 민원에 대해서도 긴급출동 24시간을 운영한다. 또한, 강설에 시민들 이동에 불편함이 발생하지 않도록 연휴기간에도 제설대책을 동일하게 유지해 강설예보 3시간 전 관련 부서에서 상황근무를 실시한다.

고위험 가축전염병(ASF, AI, 구제역)에 대비해 전문 방역소독차량을 동원해 가축사육농가 진출입로에 소독을 실시하고 농업기술센터 내에도 축산차량 소독 지원 시설을 운영할 예정이다.

고양시는 명절 기간 동안 교통 불편 해소를 위해 교통종합상황실을 운영한다. 명절기간 교통혼잡지역인 장묘시설 및 전통시장 등 14개소에 모범운전자회를 집중 배치해 교통정리를 실시하는 한편, 도로전광판을 통해 실시간 교통정보를 제공할 계획이다.

또한, 귀성객들의 주차 편의를 위해 2월 14일부터 18일까지 관내 공영주차장 108개소를 무료 운영하고 공유누리, 공공데이터포털, 시 홈페이지 등을 통해 현황 정보 제공할 예정이다. 전통시장 이용객에게 주변 주정차를 한시적으로 허용해 지역경제 활성화와 전통시장 이용객 편의 증진도 도모한다.

한편, 오는 15 ~ 17일은 청소업체 휴무로 생활폐기물 수거를 하지 않는다. 대신 연휴 중 14일과 18일을 집중 수거일로 정해 각종 폐기물 처리에 시민 불편을 최소화할 계획이다.

이와 더불어 시와 각 구청은 5일의 연휴기간 동안 청소 상황반과 기동반을 편성해 폐기물 무단 투기 우려 지역 수시 순찰, 무단 폐기물 집중 수거를 진행하고 신속한 청소행정 서비스를 제공할 계획이다. 주요 하천 폐수배출 시설에 대해서도 특별 단속과 순찰을 강화하여 수질오염 사고에 대비한다.

고양시는 설 명절 물가안정 대책반을 편성해 물가안정 캠페인 및 물가 조사, 성수품(16종) 중점 관리를 실시한다. 전통시장 이용 활성화 캠페인도 실시해 지역 경제 및 시장 활성화를 도모한다.

이동환 고양특례시장은 "설 연휴 기간 동안 시민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 각종 불편과 안전 사각지대가 발생하지 않도록 분야별 대응 대책을 체계적으로 추진할 것"이라며 "시민 모두가 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





