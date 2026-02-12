[뉴욕증시]1월 강한 고용지표에도 약보합…상승 랠리 제동(종합)

1월 예상 웃도는 깜짝 고용지표에도

일자리 쏠림·고용지표 하향 수정 반복 우려

Fed 금리인하 기대감도 후퇴

뉴욕증시 3대 지수가 1년 만에 가장 강한 1월 고용지표에도 약보합으로 마감했다. 일자리가 헬스케어 등 특정 부문에서만 늘어난 데다, 반복되는 고용지표 하향 수정, 기준금리 인하 기대감 후퇴 등이 맞물린 결과다. 이로써 3거래일 연속 이어진 다우존스30산업평균지수의 상승 랠리에도 제동이 걸렸다.

11일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 66.74포인트(0.13%) 내린 5만121.40에 거래를 마감했다. 대형주 중심 S&P 500지수는 0.00% 내렸고, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.16% 하락 마감했다.

이날 뉴욕증시는 1월 고용보고서를 소화하며 하락 출발했다. 이후 고용 호조에 대한 의구심 속에 고점 부담이 겹친 듯 주가지수는 변동성을 보인 끝에 후퇴한 채 거래를 마쳤다.

미 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 1월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 13만건 증가했다고 이날 밝혔다. 지난해 12월(4만8000건) 대비 증가 폭이 대폭 확대된 것은 물론 다우존스가 집계한 전망치(5만5000건)의 2.4배에 달한다. 실업률은 4.3%로 한 달 전(4.4%) 대비 낮아졌고, 전문가 예상(4.4%)도 밑돌았다.

미 경제매체 CNBC는 이례적 수준의 강한 고용지표임에도 헬스케어 등 특정 부문에 집중된 점을 한계로 꼽았다. 2025년 모든 달에서 고용 수치가 하향 수정된 점도 우려 요인으로 꼽았다.

릭 웨델 RFG어드바이저리의 최고투자책임자(CIO)는 "전반적으로 긍정적 신호이지만 노동시장이 완전히 회복됐다고 보긴 어렵다"며 "올바른 방향으로 가고는 있지만 여전히 매우 취약하다"고 평가했다.

미 연방준비제도(Fed) 금리 인하 기대는 낮아졌다. 제이너스 헨더슨의 브래드 스미스 미 채권 및 기업신용팀 포트폴리오 매니저는 "이번 지표는 Fed가 다음 달 회의에서 금리를 동결하는 쪽으로 무게를 실을 가능성이 크다"고 말했다.

업종별로는 소프트웨어주가 다시 약세를 보였다. 인공지능(AI)으로 인한 산업 재편 우려 속에서 세일즈포스와 서비스나우는 각각 전 거래일보다 4%, 5% 하락 마감했다. 반면 경기 수혜주와 AI 인프라주는 강세를 보이면서 디지털 인프라 기업 버티브가 24%가량 급등했고 장비업체 캐터필러 등도 상승 마감했다.

반도체 관련주도 견조했다. 엔비디아와 브로드컴은 강보합에 그쳤으나 TSMC와 램리서치, 어플라이드머티어리얼즈, KLA, 인텔 등이 3% 안팎으로 상승했다. 특히 마이크론테크놀로지는 엔비디아에 'HBM4'를 문제없이 납품하고 있다고 밝힌 후 10% 급등했다.

견조한 펀더멘털(기초여건)에 대한 기대감으로 미 국채 금리는 상승했다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 2.7bp(1bp=0.01%포인트) 뛴 4.172% 선에서 움직이는 중이다. 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일 수준인 5.8bp 뛴 3.512%를 기록하고 있다. CNBC는 "보고서 발표 직후 미 국채 수익률은 급등했으나, Fed의 금리 인하 기대가 낮아지면서 상승 폭을 반납했다"고 전했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



