고려의 충신 살려낸 900년 은행나무, 천연기념물 됐다

이종길기자

입력2026.02.12 09:00

청주 압각수 "역사적·경관적 가치 탁월"
홍수 때 이색 등 구명한 일화 전해져

고려의 충신 살려낸 900년 은행나무, 천연기념물 됐다
고려 말 대학자 목은 이색의 목숨을 구했다는 900살 은행나무가 국가의 보호를 받는다.


국가유산청은 충북 청주시 상당구 중앙공원(옛 청주관아 터)에 있는 '청주 압각수(鴨脚樹)'를 국가지정 자연유산 천연기념물로 지정했다고 12일 밝혔다.

높이 20.5m, 가슴높이 둘레 8.5m의 웅장한 자태를 뽐내는 이 나무는 수령이 약 900년으로 추정되는 노거수(老巨樹)다. 압각수라는 독특한 이름은 나뭇잎의 모양이 오리의 물갈퀴 달린 발을 닮았다고 하여 예부터 불려온 별칭이다.


이 나무는 단순한 자연물을 넘어 굴곡진 역사의 한 페이지를 장식하고 있다. '신증동국여지승람', '고려사절요' 등 고문헌에 따르면, 고려 공양왕 2년(1390)에 큰 홍수가 발생해 청주 읍성이 물에 잠겼다. 당시 무고를 당해 청주 감옥에 갇혀 있던 이색, 권근 등은 물이 차오르자 압각수 위로 올라가 화를 면했다. 이 소식을 접한 공양왕은 "그들이 살아남은 것은 죄가 없음을 하늘이 증명한 것"이라며 석방 명령을 내렸다. 나무 한 그루가 당대 석학들의 생명을 구해 역사의 물줄기를 바꾼 것이다.


압각수는 조선 후기 지도인 '청주읍성도'에 위치가 명확히 표시돼 있을 만큼, 오랜 세월 지역의 랜드마크이자 신성한 상징으로 여겨져 왔다. 국가유산청 관계자는 "900년의 세월을 견뎌온 생물학적 가치는 물론 인문학적 가치 또한 크다"며 "청주시와 협력해 유서 깊은 자연유산을 체계적으로 보존하고 관리해 나가겠다"고 밝혔다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
