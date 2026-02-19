경희대, 의학 계열 통합 심포지엄 '매그놀리아 헬스 넥서스' 개최

6개 단과대·의료원 첫 융합

융합 연구로 '인류 건강' 선도

경희대학교가 의학·치의학·한의학·약학·간호학·동서의학 등 6개 의학 계열 단과대학과 의료원이 모두 참여하는 첫 통합 융합 심포지엄을 열고 미래 의학의 청사진을 제시했다.

경희대학교는 지난 6일 서울 JW 메리어트 호텔에서 '융합과 혁신으로 여는 인류의 건강한 미래'를 주제로 '매그놀리아 헬스 넥서스(Magnolia Health Nexus)' 심포지엄을 개최했다고 13일 밝혔다. 이번 행사는 급격한 기술 발전 속에서 의학의 본질적 가치를 실현하고 학문 간 경계를 허무는 융합 연구의 토대를 마련하기 위해 기획됐다.

이날 심포지엄에는 김진상 총장과 우정택 의무부총장, 오주형 의료원장 등 주요 보직자와 교수, 학생 350여명이 참석해 성황을 이뤘다. 행사는 초청 강연, 융합 연구 정책 발표, 우수 연구자 성과 공유 등 총 5개 세션으로 진행됐으며, 대학의 연구 역량과 병원의 임상 현장을 잇는 다양한 전략이 논의됐다.

김진상 총장은 축사에서 "'넥서스(Nexus)'는 단순한 연결을 넘어 서로 다른 학문이 만나 새로운 가능성을 만드는 융합의 중심을 의미한다"며 "경희대 의학 계열이 학문적 경계를 넘어 세계적 수준의 연구 성과를 창출하고 사회적 책임을 다할 수 있도록 든든한 기반과 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

한편, 경희대는 이번 행사에서 '2030년 세계대학평가 의학 계열 100위권 진입'을 목표로 내걸었다. 이를 위해 대학의 지식재산(IP) 생성 엔진과 병원의 가치 창출 엔진을 결합한 '혁신 플라이휠' 전략도 공개했다.





