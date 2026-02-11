"비싸다더니 재방문해 슬쩍"…한국인 여성 2명, 푸껫서 수영복 훔쳐 달아나

CCTV에 범행 장면 그대로 포착

역할 나눠 범행…현지 경찰 수사

태국 대표 휴양지 푸껫의 한 의류 매장에서 한국인으로 추정되는 여성 2명이 수영복을 훔쳐 달아나는 사건이 발생해 현지 경찰이 수사에 나섰다.

태국 푸껫의 한 의류 매장에서 한국인으로 추정되는 여성들이 수영복을 훔치고 있는 모습이 매장 CCTV에 포착됐다. 페이스북 캡처 AD 원본보기 아이콘

10일(현지시간) 태국 매체 더타이거 등에 따르면 전날 푸껫의 한 의류 매장을 찾은 여성 2명이 고가 수영복을 들고 사라졌다.

이들은 처음 방문했을 당시 여러 벌의 수영복을 입어보고 가격을 문의했으나 "너무 비싸다"며 구매하지 않고 돌아갔다. 이후 약 30분 뒤 다시 매장을 찾은 두 사람은 이번에는 역할을 나눈 듯이 움직였다.

일행 중 한 명이 탈의실에서 직원에게 추가 사이즈를 요청하는 등 시간을 끄는 사이, 다른 한 명은 매장 내부를 천천히 돌아다니며 진열대 아래 보관함에 있던 수영복을 꺼내 가방에 넣었다. 이후 이들은 "마음에 드는 제품이 없다"는 취지로 말하며 태연하게 매장을 빠져나갔다.

일련의 과정은 매장 내 폐쇄회로(CC)TV에 고스란히 담겼다. 매장 측은 물품이 사라진 사실을 파악하고 CCTV 영상을 통해 이들의 행동을 확인한 뒤 해당 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다.

이들이 훔친 수영복은 콜롬비아에서 수입한 제품으로, 일반 제품보다 가격대가 높은 것으로 전해졌다. 매장 주인은 "첫 방문 당시 재고를 꺼내 보여주는 과정에서 물건 위치를 확인한 뒤 재방문해 범행한 것으로 보인다"며 "추가 피해를 막기 위해 CCTV 영상을 공개하고 경찰에 신고했다"고 밝혔다.

현지 경찰은 공개된 영상 등을 토대로 이들의 신원을 확인하고 행방을 추적 중이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>