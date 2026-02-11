본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

靑 "통일장관 무인기 사과, 필요한 계기에 입장 낸 것…대승적 차원"

송승섭기자

입력2026.02.11 18:33

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정동영 통일장관 10일 무인기 사과에
靑 "남북 간 평화·공존 추구하고 있다"

靑 "통일장관 무인기 사과, 필요한 계기에 입장 낸 것…대승적 차원"
AD
원본보기 아이콘

청와대는 11일 정동영 통일부 장관의 북한 무인기 사과에 대해 "통일부가 필요한 계기에 입장을 낸 것으로 이해한다"고 말했다.


청와대 관계자는 이날 아시아경제와의 통화에서 "이재명 정부는 남북 간 적대와 대결이 아닌 평화와 공존을 추구하고 있다"며 "대승적 차원에서 상호 신뢰 회복을 위한 조치를 취할 수 있다고 본다"고 설명했다.

정 장관은 10일 평양 무인기 사건과 관련해 "북측에 깊은 유감을 표한다"고 말했다. 정부 고위관계자 중 유감을 표명한 것은 정 장관이 처음이다. 당시 정 장관은 '무인기 유감 표명에 대해 청와대와 소통이 있었나'라는 취지의 질문을 받고 "통일부 판단"이라고 답했다.


앞서 북한 무인기 침투 사건을 수사하는 군·경 합동조사 태스크포스(TF)는 같은 날 "접경지역에서 북으로 무인기를 날린 민간인 3명에 대해 기존 '항공안전법' 위반 외에도 형법상 '일반이적죄' 혐의를 추가로 인지했다"라고 발표했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수에 세계 '초비상' "전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

기쁨조 되려고?…"한쪽 찢고 한쪽 묶어" 탈북女가 폭로한 北 성형시술 실체

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

'대전 명물' 꿈돌이, 갓·족두리 썼네

새로운 이슈 보기