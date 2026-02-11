GGM, 설 맞이 복지시설에 성금 500만원 전달

광주글로벌모터스(GGM)가 설을 앞두고 청소년단체와 아동복지시설에 성금 500만 원을 전달했다. 광주글로벌모터스 제공
광주글로벌모터스(GGM)는 설을 앞두고 청소년단체와 아동복지시설에 성금 500만 원을 전달했다고 11일 밝혔다.
이날 윤몽현 GGM 대표이사는 회사를 방문한 위기 청소년 지원단체인 ㈔맥지청소년사회교육원 이미경 원장과 전선우 사무처장를 비롯해 산하 기관인 광주시여자청소년중장기쉼터 윤다빈 소장, 동구학교밖청소년지원센터 이송연 센터장, 서구학교밖청소년지원센터 및 서구청소년상담복지센터 김지홍 센터장 등 관계자와 청소년들의 노고를 격려하고, 사랑의 후원금 300만 원을 전달했다.
또 영유아 보호시설인 전남 나주 이화영아원을 찾아 사랑의 후원금 200만 원을 전달하고, 훈훈한 설 명절 보내기를 당부했다. GGM은 상생의 가치를 실천하기 위해 매년 명절마다 지역 사회 공헌 활동을 펼치고 있다.
윤몽현 대표는 "작은 정성이지만 이웃들과 따뜻한 마음을 나눌 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 더불어 살아가는 행복한 공동체가 구현되도록 다양한 사회공헌 활동을 이어 가겠다"고 말했다.
