강기정 "공공기관 2차 이전, 통합 이후 판가름할 승부수"

광주·전남 공동 유치전략 공개…핵심기관 10곳 요구

AI·데이터·에너지·농생명 등 40개 기관 선정

2026년 이전계획 목표…2027년 선도기관 추진

강기정 광주시장이 공공기관 2차 이전과 관련해 광주·전남 공동 유치 전략을 공개하며 행정통합 이후를 대비한 준비에 속도를 내겠다고 밝혔다. 공공기관 이전을 지역 생존 전략으로 규정하며 핵심 유치기관 확대를 정부에 요구하겠다는 입장도 내놨다.

강 시장은 11일 오후 기자브리핑을 열고 "광주·전남 행정통합은 특별법 통과라는 마지막 과정에 서 있다"며 "공공기관 이전 문제를 통합 이후를 대비한 제도적 장치로 준비해왔다"고 밝혔다.

광주시는 특별법안 제379조에 공공기관 이전 특례 조항을 반영했으며, 광주·전남에 대한 공공기관 이전 규모를 기존 계획보다 확대해 달라고 요구할 방침이다. 국토교통부가 제시한 전체 40개 기관 가운데 핵심 유치기관을 5곳이 아닌 두 배인 10곳으로 늘려달라는 것이다.

강 시장은 "1차 공공기관 이전 당시 혁신도시 중심 공동 유치 방식으로 나주혁신도시가 에너지 공공기관을 중심으로 성과를 냈다"며 "이 경험을 바탕으로 2차 이전을 준비하겠다"고 말했다.

광주·전남은 AI·데이터, 모빌리티, 농생명 등 미래 산업과 연계한 40개 공공기관을 공동 선정했다. 한국데이터산업진흥원, 국토교통과학기술원, 한국지역난방공사, 한국환경공단, 한국에너지기술평가원, 농협중앙회, 수협중앙회, 한국공항공사 등이 주요 유치 대상이다.

강 시장은 "공공기관 2차 이전은 기관 몇 곳을 옮기는 문제가 아니라 320만 시·도민의 생존 전략"이라며 "AI 중심도시 광주와 에너지밸리, 농생명 클러스터, 무안공항 거점화 등 산업 생태계를 완성하겠다"고 강조했다.

광주시는 유치희망 공공기관 리스트를 바탕으로 2026년 정부 이전계획 확정, 2027년 선도 기관 이전을 목표로 준비를 이어갈 계획이다. 강 시장은 "연방제 수준의 자치분권을 실현하는 '퍼스트 펭귄'이 되겠다"며 "25조원 규모 통합정부 역량으로 공공기관 유치를 이끌겠다"고 말했다.





