현대엘리베이터, 설 연휴 파트너사 대금 100억 조기 지급

현대엘리베이터는 설 명절을 앞두고 파트너사 재정 부담을 덜기 위해 대금을 조기 지급한다고 11일 밝혔다.

엘리베이터 설치·유지보수와 부품공급사 등 280여개 파트너사가 대상이며, 통상 월말에 지급해 오던 것에서 10일이상 앞당겨 연휴 전까지 순차적으로 지급할 예정이다. 직원 상여금, 원자재 대금 결제 등 파트너사들의 유동성 부담 지원을 위한 선제적 조치다.

현대엘리베이터 매년 설과 추석 등 긴 연휴로 인해 파트너사들의 자금 운용에 애로사항이 우려될 경우 대금을 조기 지급해 오고 있다. 현대엘리베이터측은 "앞으로도 파트너사와의 상생과 동반성장을 위한 프로그램을 지속적으로 확대해 ESG 경영이 업계 전반에 안착할 수 있도록 함께 노력해 나가겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



