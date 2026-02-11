박홍률 전 시장, '큰 목포' 내걸고 출마 선언

무안반도 선통합·AI에너지 거점도시 공약

전남 목포시장 선거 출마를 선언한 박홍률 전 시장이 '큰 목포 건설'을 기치로 마지막 도전에 나섰다.

박 전 시장은 11일 목포시의회 시민의 방에서 기자회견을 열고 "무안반도 선통합과 AI·신재생에너지 중심도시 건설, 제2의 개항을 완성하겠다"며 출마를 공식 선언했다.

그는 민선 6기와 8기 재임 시기를 회고하며 "목포해상케이블카를 통해 관광도시 100년의 기반을 마련했고, 좌초 위기에 놓였던 대양산단을 세일즈 행정으로 극복했다"고 밝혔다. 또한 전국체전 개최와 덴마크 베스타스 풍력 터빈공장 유치 업무협약, 수산식품수출단지 조성, 해경서부정비창 유치 등을 주요 성과로 제시했다.

재정 위기 논란에 대해서는 "지난해 예산 부족은 정부 세수 결손에 따른 국비 교부 미지급이 원인"이라며 "목포시 채무 비율은 약 6.5%로 지방재정법상 안정적 수준"이라고 설명했다.

박 전 시장은 민선 8기 공약 가운데 '스마트산단 조성'과 '무안반도 통합'을 완수하지 못한 점을 인정하면서도, 이를 민선 9기에서 완성하겠다고 강조했다.

핵심 공약으로는 ▲서남권 50만 중심도시 건설 ▲AI·신재생에너지 거점도시 육성 ▲관광도시 완성 ▲항구도시 기능 강화 등을 제시했다.

그는 "목포·무안·신안 선통합을 통해 미래 성장 기반을 마련해야 한다"며 무안반도 선통합 추진을 강조했다. 또한 "해남·영암 일대 AI 데이터센터와 서남해안 해상풍력 산업과 연계해 목포를 신재생에너지·AI 중심 도시로 육성하겠다"고 밝혔다.

관광 분야에서는 해상케이블카를 시작으로 남해안 철도 경전선 조기 완공을 추진해 1000만 관광객 시대를 열겠다고 공언했다. 항만 전략으로는 목포신항을 해상풍력·자동차 수출 전진기지로, 남항을 친환경선박 연구개발 특구로 육성하고, 삽진항과 내항을 각각 수산식품 거점과 해양관광항으로 발전시키겠다는 구상을 내놨다.

한편 박 전 시장은 지난해 배우자의 공직선거법 위반 유죄 판결로 시장직에서 물러난 데 대해 "시민 여러분께 심려를 끼치고 시정 공백을 겪게 한 점 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다. 다만 "1심 무죄가 2심에서 유죄로 바뀐 부분에 대해서는 별도로 소명하겠다"고 밝혔다.

그는 "많은 고민 끝에 다시 이 자리에 섰다"며 "민선 9기는 시민 모두가 동참해 제2의 개항 시대를 열어야 한다"고 강조했다.





